Dopo il successo dello scorso anno, si replica. Vivi il conto alla rovescia per il nuovo anno alla Reggia di Venaria con una location e un'atmosfera uniche. Una serata elegante e divertente che non scorderete mai.



DRESS CODE

Elegante + red details



PROGRAMMA DELLA SERATA

20:00 Ricco aperitivo a buffet o cena seduti

22:30 Dj-set & live music



BIGLIETTI: PRIMA ACQUISTI, PIÚ RISPARMI!

Tutte le tipologie di biglietto prevedono l'ingresso alla Reggia, una consumanzione e un bicchiere di spumante per il brindisi.



Early bird (biglietti a tariffe scontate, disponibili fino ad esaurimento)

Gran buffet + serata (ingresso dalle 20): 70,99€

Serata (ingresso dalle 22): 40,99€



Regular

Gran buffet + serata (ingresso dalle 20): 80,99€

Serata (ingresso dalle 22): 50,99€



Last call

Gran buffet + serata (ingresso dalle 20): 100,99€

Serata (ingresso dalle 22): 60,99€



PER ACQUISTARE IL BIGLIETTO CLICCA QUI: bit.ly/capodanno-in-reggia



Cenone early bird (biglietti a tariffe scontate, disponibili fino ad esaurimento)

Cenone + Caravaggio Experience + party (ingresso dalle 20): 140,99€



Cenone Regular

Cenone + Caravaggio Experience + party (ingresso dalle 20): 150,99€



Cenone last call

Cenone + Caravaggio Experience + party (ingresso dalle 20): 160,99€



ER ACQUISTARE IL BIGLIETTO CLICCA QUI: bit.ly/capodanno-reggia-cenone



Prenotazione tavoli per aperitivo e serata: welcome@10xprince.com oppure 335 7762 680



É necessario acquistare il ticket online per partecipare all'evento