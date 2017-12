GRANDE APERICENA A BUFFET + SERATA

Due formule:



FORMULA GOLD: APERICENA+SERATA

39 EURO UOMO & DONNA

dalle 20.45..GRANDE APERICENA A BUFFET CON OPEN WHINE * +

SERATA CON OPEN BAR *

(*Open Whine a cena: vini illimitati in bicchiere al bar o analcolici )

(*Open Bar in serata: drink illimitate alcoliche e analcoliche)



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



FORMULA DISCO (prenotazione non necessaria)

dalle 23.00..

UOMO 25 € con OPEN BAR

DONNA 20 € con OPEN BAR



Dalle 3 di NOTTE

UOMO/DONNA: 10 euro senza drink



FORMULA TAVOLO DISCO

Per i tavoli per la serata le bottiglie saranno tutte Senza Pass (prezzo d'ingresso + quota bottiglie) e oltre al tavolo avrete incluso nel prezzo anche L’open bar



Prezzi bottiglie:



Vodka/vodka fruttata/Gin/Rhum: 70€

Champagne/belvedere: 90€

Cacun: 100€





Sin dall'apericena potrete danzare a ritmo della musica dei dj's

2 Sale musicali per un doppio divertimento!!



Sala 1: dance commerciale

Sala 2: reggaeton







____________________________________________



MENU' APERICENA A BUFFET



Antipasti :



Delizie del fornaio

(Bianca: patate , zucchine. Farcita: Margherita salamino, prosciutto cotto, salsiccia e rossa)

Tramezzini sfiziosi

(Vegetariani, prosciutto cotto, caprese e salame)

Torte salate

(Torte farcite con melanzane, carciofi, prosciutto cotto e ricotta e spinaci)

Mix di fritti



Primo:



Tris di pasta tricolore

(Pesto, panna e piselli e pasticciata)

Risotto con salsiccia e radicchio



Secondo:



Cotechino con lenticchie



Dolce

Pandoro con crema pasticcera classica e ciccolato



____________________________________________







Discoteca Life Torino

Corso Massimo D'Azeglio 3, 10100 Torino

x info e prenotazioni



‭3926938894‬

‭3484250229‬

‭3483327271‬

‭331 3005397‬