CAPODANNO 2018

by Kubo Evolution e TorinoAmaLatino



Domenica 31 Dicembre

3 Formule - 3 Sale

e tutti gli ingredienti per salutare al meglio il nuovo Anno



FORMULA GOLD (su prevendita) € 55

Ingresso dalle h.20,30

GRAN BUFFET SERVITO (acqua e vino inclusi)

INGRESSO SERATA

1 CONSUMAZIONE

PANETTONE/SPUMANTE per brindisi

Bambini

0-6 ANNI GRATIS

7-12 ANNI €25



FORMULA BRINDISI (su prevendita) € 30

Ingresso h. 22,30

INGRESSO SERATA

1 CONSUMAZIONE

PANETTONE/SPUMANTE per brindisi

Bambini

0-6 ANNI GRATIS

7-12 ANNI €15



FORMULA PARTY € 20

Ingresso h. 00,30

INGRESSO SERATA

2 CONSUMAZIONI

Bambini

0-6 ANNI GRATIS

7-12 ANNI €10



TUTTA LA MUSICA CHE TI PIACE BALLARE

SALA 1

Latino 360° - Dance - Animazione - Balli di Gruppo

SALA 2

Bachata - Bachata Sensual

SALA 3

Reggaeton - Disco - Hip Hop



Area Bimbi con Animazione

Cotillons per tutti



POSTI LIMITATI per formule GOLD e BRINDISI

Parcheggio custodito



Ristorazione di qualita’ con catering professionale e personale qualificato



RITIRA LA PREVENDITA nella tua scuola di ballo - presso il Kubo o chiedi al tuo PR di fiducia



MENU GRAN BUFFET (Formula Gold)

ANTIPASTI

Fesa di manzo affumicato con rucola e pomodorini in emulsione di lime

Insalata di terra con pollo pere e noci

Vitello tonnato alla piemontese al gusto delicato

Fesa di tacchino con pioggia di melograno e aceto balsamico

Tagliolini al crudo di zucchine con emulsione di basilico e pomodorini confit

Cestini voulvant con crema delicata al salmone

Insalata tiepida di pollo patate capperi e olive taggiasche

Strudel di sfoglia al formaggio e maggiorana

Oeufs couchè in salsa rosè

Finissima di finocchi arance e bresaola

Insalata esotica

Insalata ai frutti di mare

PRIMI

Delizie di lasagne verdi

Delizie di lasagne al ragù



Sorbetto al limone



SECONDO

Zampone con lenticchie e melograno di buon auspicio



Vino - Acqua

Panettone - Spumante



Info e prenotazioni 328.7597837

Kubo Evolution - Via E. Agnelli 38 - Leinì (TO)

@Torino Ama Latino - TAL

@KUBO Evolution