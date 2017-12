Come ogni anno torna la grande festa di Capodanno in CONCA a Prato Nevoso!

Fiaccolata, animazione, dj set e gli immancabili fuochi d'artificio vi scalderanno per l'arrivo dell'anno nuovo!

Come da qualche anno a questa parte, anche questa volta si potrà sciare sulle piste illuminate del resort!

Potrete essere tra gli unici in Europa a godervi l'ultima sciata dell'anno festeggiando l'arrivo del 2018!

Ecco il programma della serata:

Ore 20/23:45

SCI NOTTURNO

Ore 18 > Fiaccolata maestri di sci

Ore 20 > Happy music e animazione

Ore 22 > DJ SET >>> con grandi ospiti presto svelati

Ore 24 > Countdown to 2018

Spettacolo pirotecnico “light on snow”

A seguire... DISCO in Conca tutta la notte