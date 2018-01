Domenica 7 gennaio 2018

Teresa & The Soulsters

Soul band



La soul band torinese, formata nel settembre del 2009, cerca di ricreare il più fedelmente possibile il sound ed il groove del soul americano anni 60, quello per interderci delle mitiche etichette come Motown, Chess, Starx, e Atlantic.



Voce Teresa Damico, Voce Roberta Ibba,

Basso Federico Giovanetti, Batteria Antonio Nappo, Chitarra Flavio da RE, Tromba Piero Revello, Saxofono Enrico Orecchia, Tastiere Claudio Di Tata





La Divina Commedia

Via S. Donato 47 – Tel. 011/488356 – Torino www.ladivinacommedia.eu

Chiuso martedì



Inizio concerti ore 22

La domenica inizio concerti ore 21 puntuali

L’ingresso è sempre libero, senza maggiorazioni sui prezzi

