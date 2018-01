Lunedì 15 gennaio ore 21 al Cinema Massimo l’anteprima della web serie “Indictus | La Terra è di Nessuno” di Francesco Dinolfo, regista siciliano under30 diplomato allo IED di Torino.

La proiezione, organizzata dal Museo Nazionale del Cinema, sarà introdotta dall'intervento del regista e dei produttori torinesi, Reverse Agency.

1063 A.D. Cerami. 36 soldati normanni, guidati da Serlon d’Altavilla (Roberto Luigi Mauri) e dall’amico fraterno Arisgot (Dario Raimondi), con l’aiuto di San Giorgio, sconfissero 3000 arabi in una sola notte. La missione del Gran Conte Ruggero I d’Altavilla (Santi Cicardo) di allontanare dalla Sicilia gli Arabi infedeli inizia a prendere forma, con la creazione della Contea di Jerax, di cui Serlon diventa vassallo. Alla corte di Ruggero, la moglie Adelasia (Valeria La Bua) è preoccupata per la malattia del figlio Simone, sotto le cure del cerusico Engelmaro (Massimo Graffeo) e l’occhio attento del servo arabo convertito Abdel Nasser (Giuseppe Cimarosa). Aldruda (Roberta Azzarone), giovane moglie di Serlon, viene trascurata dal marito, soprattutto dopo l’arrivo di Ibrahim (Manfredi Russo), Emiro di Castrogiovanni, simbolo di intaccabile fede islamica e di vasta conoscenza ignota ai Normanni. Duelli, spade e cavalli, castelli medievali, panoramiche mozzafiato raccontano i tradimenti e gli inganni alla corte di Ruggero d’Altavilla, la vicenda personale di Serlon, archetipo dell’uomo moderno alla ricerca della propria libertà e ponte tra le culture che oggi compongono l’ibridazione e la contaminazione dei popoli mediterranei.

“Indictus | La Terra è di Nessuno”, la storia dei borghi delle Madonie come non è mai stata raccontata prima, è la prima web serie italiana diretta da Francesco Dinolfo e scritta da Marianna Lo Pizzo. Una co-produzione IDA e Reverse Agency, associazione culturale torinese, realizzata con il sostegno di Sicilia Film Commission nell’ambito del programma “Sensi Contemporanei” - primo bando pubblicato in Italia da una amministrazione pubblica dedicato alla produzione di web serie per under35.

“Indictus | La Terra è di Nessuno” è la web serie in 7 episodi, della durata complessiva di 76 minuti, recitata in italiano da un cast prevalentemente siciliano, sottotitolata in inglese e arabo, e interattiva in quanto l’utente durante ogni puntata avrà la possibilità di scoprire, in qualsiasi momento dello streaming, una pillola di “ciò che non è stato detto”, digressioni narrative chiamate appunto indictus.

Tra i creativi che hanno collaborato a “Indictus | La Terra è di Nessuno” una piccola parte viene da maestranze piemontesi: Francesco Mocchia di Coggiola e Ilaria Turchetti hanno curato i costumi e la loro rivisitazione moderna; gli effetti speciali sono realizzati da Francesca Malvaso; la colonna sonora è composta dal gruppo torinese NOIR e l’arrangiamento è a cura di Daniele Mattiuzzi e Pietro Barale; Roberto Biadi si è occupato dell'animazione della leggenda della battaglia di Cerami, all'inizio del 2° episodio.

In “Indictus | La Terra è di Nessuno” la tecnologia e il linguaggio innovativo utilizzato, il talento di creativi e attori under30, la sinergia di maestranze artigiane siciliane e torinesi, il contributo sperimentale di artisti visuali, sono al servizio della narrazione di una storia poco nota ai più, con lo scopo di trasmettere un messaggio di integrazione sociale e coesistenza, importante per il momento storico che stiamo vivendo.

Biglietti a € 5,00 acquistabili a questo link: http://www4.anyticket.it/stonlineweb/uipublic/CalEventiCinema.aspx?idpartner=mncc e in cassa al Cinema Massimo (Via G.Verdi, 18 – Torino) il giorno stesso a partire dalle ore 16. INFO: 011/8138574 | programmazione@museocinema.it