Torna al POP di San Salvario la rassegna Torino Comedy Lounge e per festeggiare un nuovo anno di comicità vi invita al GOLD SHOW!

Venerdì 12 gennaio 2018 ore 21:30 ingresso riservato soci ARCI.



Il Gold Show, scritto e interpretato da Giorgia Goldini, non si presenta come il classico spettacolo "da guardare" ma come uno spettacolo da "comporre" sul momento.

Consultando infatti un comodo menù il GOLD SHOW prende letteralmente forma in base ai gusti e alle scelte del pubblico. È qualcosa in continuo movimento, che cambia e si modifica sotto agli occhi degli spettatori, è qualcosa che non sai cos'è fino all'ultimo secondo. Che ti stupisce, che non te lo potevi aspettare, che ti fa ridere, ma non solo.



Giorgia Goldini ha 35 anni. É un' attrice comica. É alta 1,52. É quasi

felice. Si scrive le cose che fa. Fa anche spettacoli per bambini, ma pure una serie di altre cose che non c'entrano niente con il teatro. Ha vinto persino dei premi. Il suo colore preferito é il verde acqua. 20 volte al mese pensa di cambiare lavoro.

Per il resto tutto bene.





POP ex Lavanderie Ramone

via Claudio Luigi Berthollet 25, 10125 Torino