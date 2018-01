#PassalPOP Bob Corn! Primo appuntamento delle #domenicheacustichedi Funamboli, la stagione #live del circolo ARCI POP in collaborazione conAnchenolive.



Tiziano Sgarbi, Bob Corn, è il padre spirituale di buona parte della scena indipendente, specialmente nell’area emiliana. Fondatore di Fooltribe organizzatore di Musica nelle Valli (festival indipendente che ormai da 15 anni propone band da tutto il mondo) e cantautore folk che ha il sapore di altri tempi. Non è nulla di vetusto, è semplicemente tutto puro, veramente DIY, mai inclinato alle mode, lontano dal valutare le canzoni come “prodotti”musicali. Ormai da anni Bob Corn interpreta la sua musica come interpreta la sua vita: un hobo che, dalla pianura padana, ha viaggiato per tutta Europa e per gli States con la sua piccola chitarra e con le sue grandi storie.



Certe volte la musica forma legami di fedeltà. Raccontare la musica vuole anche dire mettere a nudo le emozioni, i ricordi, i legami. Legami che le canzoni tessono, perchè svelano persone straordinarie, geniali e ribelli, gentili e trasparenti. Come lo è, appunto, Gigi Giancursi. Dai Perturbazione ad oggi, al suo nuovo progetto Linda & the Greenman, e di sicuro a tutto quello che ancora ne verrà.



DOMENICA 14 GENNAIO - ORE 14.30

INGRESSO CON CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 4 EURO RISERVATO AI SOCI ARCI.