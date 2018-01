John Holland Experience / Jordaan / Torrefazione // at Mezcal

Venerdì 12 gennaio 2018 dalle ore 21:30 alle ore 2:00

Circolo Arci Mezcal

Via Torino 187/E, 12038 Savigliano

Brigante Records and Productions in collaborazione con Circolo Arci Mezcal presenta:

John Holland Experience

Blues N' Roll From Fossangeles

I J.H.E (Alex Denina , Simone Calvo - già in Flying Disk - e Francesco Martinat), si formano nel 2013, in un marcio scantinato di provincia cuneese. Suonano un Rock N' Roll senza compromessi condito di grassi riffoni Garage e Blues che strizzano spesso l'orecchio allo stoner made palm desert, tutto questo arricchito da un cantato in italiano che non si prende mai troppo sul serio. Nell'estate del 2015 registrano con Francesco Groppo del Wharever Recordings il loro primo disco, che verrà masterizzato da Marco Canavese al “Nadir Studio”. Il 5 marzo 2016 esce “John Holland Experience” in cd, 500 copie in digipack, e in Free Download sul Bandcamp ufficiale, l'artwork è curato Da Luca di “Solo Macello Artwork”. La pubblicazione del disco è seguita da un Tour in tutta italia, più di 40 date in meno di un anno. I Papazeta nascono nel 2012 e propongono sonorità funk rock reggae prog e psichedelici.

Jordaan

Post-Rock Psych from Turin

Torrefazione

Punk Rock From Fossano

Entrata a offerta libera con tessera ARCI

CIRCOLO MEZCAL. Savigliano (CN), Via Torino 187 E