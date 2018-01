per la prima volta in Arena: Venerdi 12.01.2018

MELODY MAKER(s) from Torino/Blah Blah

dalle ore 22:15 - ore 02:45 con ingresso gratuito



nasce nell'Ottobre del 2011 unisce tre generazioni e riempe il vuoto di serate con le stesse playlist, che si ripetono in un tragico infinito.

Sono un successo, i Giovedì notte del Velvet (negli anni '80 Yokese) con i suoni che nessuno osa proporre, diventano culto e le pareti tremano. Melody si espande in città, le Fred Perry, i Parka, le Dr. Martens, le Clarks, etc. sono i codici, fieramente “working class”.

La città risuona a colpi di “sole chitarre”, nascono quindi sinergie interessanti con i ragazzi di Reset! Festival, che tanto fanno per la musica live, che ospitano i dj set di Melody all'interno del loro festival (al Bunker e al Molo18/CAP10100) ed al Cantiere 25 (ex Artintown). Con spirito itinerante metropolitano vengono toccati: il Blah Blah con sette capodanni entrati nella leggenda e relativi Sabati notte, le Lavanderie Ramone, l'Imbarco Perosino, il Museo Regionale di Scienze Naturali (con Offlaga Disco Pax), nonchè la partecipazione al Traffic festival 2013 alle OGR (con i These New Puritans), Partycillina ad Hiroshima Mon Amour e l’aftershow dei Placebo a Collisioni festival a Barolo nell’estate 2017.

Da ricordare anche la trasferta al Covo di Bologna per i ragazzi di Cool Britannia. Nella stagione 2015/2016 è da segnalare l'unica data italiana dei The Moons (band che accompagna Paul Weller nei live) al Café Liber.

Il nome Melody Maker(s) è un piccolo omaggio allo storico settimanale musicale britannico, il più antico al mondo, che fino al 2000, gareggiava con la concorrente

NME (New Musical Express). I “rivali” NME e Melody Maker si fusero insieme nel 2000. I ricordi su entrambe le riviste rimangono indelebili.









