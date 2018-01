BALKAN BEAT || YUGO ROCK || BRASS BAND || TURBOFOLK || ELECTRO SWING || BRUNO TABACCI ||

Ingresso libero!



È l'ora del caffè (Boglione) per Disko Slavika!



Lo storico locale della provincia di Kuneograd si trasforma per una sera in un caotica "kafana" balcanica, dove musica e balli scatenati troveranno tregua solo alle prime luci del mattino!



Dalle 22.00: Disko Slavika dj set w/ Dj So Pijani