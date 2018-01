LUNEDÌ 15 GENNAIO Ore 17.30 | Tornano i gruppi di lettura Le scrittrici russe, il '68 fra libertà e violenze, le favole in francese, gli pseudonimi in letteratura, i significati del viaggio, il cinema e la poesia, pagine persiane: questi sono alcuni dei mondi che esploriamo nei 16 gruppi di lettura, in programma fino a maggio, riservati ai possessore della Carta Plus (per i gruppi speciali è sufficiente la Carta Smart).

Con Edmondo Lupieri, Claudio Gianotto, Storia del Cristianesimo e delle chiese Università di Torino

Maria di Magdala, discepola di Gesù, forse ricca, forse indemoniata poi guarita, forse bella, forse amata, forse amante. Colei che ha scoperto la tomba vuota di lui crocifisso, o fu tutta una menzogna? La figura della Maddalena è diventata chiave di volta di ardite architetture agiografiche, fino ad approdare nell'immaginario popolare come eroina di miti nuovi. Una sposa per Gesù (Carocci) è il libro di Edmondo Lupieri, ospite del Circolo dei lettori lunedì 15 gennaio alle ore 18 con il docente di Storia del Cristianesimo e delle chiese all'Università di Torino Claudio Gianotto.



