CHE TRAMBUSTO IN CASA DI AUGUSTO

Due atti di RoDa

13 Gennaio 2018, ore 21

14 Gennaio 2018, ore 15.30

Compagnia teatrale “Volti Anonimi” (Torino)

Lo Spettacolo

Augusto Comotto è un serio professionista torinese, tranquillamente sposato e con una figlia che coltiva il sogno di diventare una star dello spettacolo; in casa con loro vive anche una vecchia zia, diventata muta a seguito di uno shock, la cui presenza non sembra dare grossi problemi alla famiglia.

Ma una mattina all’improvviso i Comotto vedono traballare il loro tranquillo tran tran quotidiano con l’arrivo nell’appartamento delle forze dell’ordine che hanno fiutato nella famiglia qualcosa di losco.

La storia si arricchisce con il via vai di personaggi davvero bizzarri, con la sorprendente scoperta di fatti nascosti e fantasmi del passato che lasciano presagire un imminente pericolo.

Man mano che la storia si complica il ritmo si fa sempre più frenetico, l’intricarsi delle situazioni danno vita a colpi di scena con una sopraffina comicità fino a culminare in un finale davvero esilarante.

La Compagnia

Il gruppo mosse i suoi primi passi nei lontani anni ’70 tra amici amanti del teatro che si riunivano saltuariamente per realizzare spettacoli; con l’accrescersi della passione dal 1980 l’attività teatrale del gruppo acquisì carattere di continuità con la denominazione C.C.S. AVIS di Torino e nel 1990 i componenti decisero di fondare una Associazione Culturale con la nuova denominazione Gruppo Teatrale “VOLTI ANONIMI” di Torino. Da allora la Compagnia ha allestito per ogni stagione teatrale nuove commedie ed ha partecipato a numerose rassegne esibendosi in molti teatri della città di Torino, della regione Piemonte, tra cui lo storico Teatro Toselli di Cuneo, nonché in alcune località della Valle d’Aosta, della Lombardia, del Veneto e della Toscana. Dal 2015 il Gruppo recita anche in alcuni teatri della Liguria tra cui il prestigioso TEATRO ARISTON di SANREMO nel quale ritorna il 9 giugno 2017.

La tradizione del teatro piemontese vista attraverso la comicità del grande attore Macario ha profondamente ispirato i VOLTI ANONIMI che dal 1993 hanno rappresentato le più belle commedie del repertorio del grande attore.

Sebbene i titoli delle commedie rappresentate siano in lingua italiana, i dialoghi sono parte in piemontese e parte in italiano. Il Gruppo infatti ha scelto di mescolare la lingua piemontese all’italiano per avvicinare al Teatro Piemontese chiunque sia radicato da anni nel tessuto sociale locale. Questa è la strada che VOLTI ANONIMI sta percorrendo per custodire e divulgare la memoria della lingua, del costume e delle tradizioni locali, anche fuori dall’ambito regionale dove la Compagnia è stata invitata più volte.

Dal 1992 al 2001 la Compagnia ha promosso e organizzato presso il teatro “Cardinal Massaia” di Torino, una rassegna di teatro amatoriale, giunta alla 10a edizione, denominata “SIPARIO ROSSO” che ha riscosso successo di critica e di pubblico.

Dal 2009 la Compagnia è invitata a realizzare gli spettacoli per il Gran Galà di Capodanno al Teatro Monterosa di Torino con divertente intrattenimento dopo il brindisi della mezzanotte, ricco di sketches, canzoni e numeri di varietà con un alto gradimento da parte del pubblico.







TEATRO MONTEROSA

Via Brandizzo, 65 - Torino

tel. 011-23.04.153

fax 011-09.60.100





Intero: 11,00 €

Ridotto: 9,00 €