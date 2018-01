Lucia Ronchetti torna a Roma con la fortunata opera Inedia prodigiosa, per Coro, Cantoria e Chorus diretti dal maestro Ciro Visco, domenica 21 gennaio 2018 alle ore 11:30, nella nuova produzione realizzata per le Domeniche in musica dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Il testo di Inedia prodigiosa, scritto da Guido Barbieria partire da documenti e testimonianze collezionati da Elena Garcia-Fernandez, è centrato sul tema del digiuno, in particolare quello volontario e femminile. Il titolo fa immediatamente riferimento alla pratica ascetica medioevale conosciuta come ‘anorexia mirabilis’, il digiuno autoindotto da donne e ragazze in nome di Dio, l’astensione dal cibo come fenomeno prodigioso della natura e della divinità.

Ronchetti costruisce un universo vocale dal quale emergono Santa Caterina da Siena, Mollie Fancher, Anna Garbero, Maria Maddalena de’ Pazzi, Christina Georgina Rossetti e Jeanne Fery, figure rappresentative di un fenomeno che a partire dalle sue radici rituali diviene patologia di un presente profondamente disincantato.

Guidati dal Maestro Ciro Visco - che cura la versione da concerto per questa nuova produzione - il Coro, la Cantoria e il Chorus dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia formano quattro realtà vocali: cenquocinquanta cantori a cappella danno vita a un teatro vocale dove le “digiunatrici” si confrontano con i loro giudici e detrattori, mettendo in scena i contrasti, le imposture, le visioni dell’anorexia mirabilis, e cogliendone gli aspetti più poetici.

Dopo Rivale, Les aventures de Pinocchio, Anatra al sal, Ronchetti conferma la sua personalissima ricerca che punta ad allargare gli orizzonti del teatro musicale e che l’ha resa uno dei compositori più apprezzati della sua generazione a livello internazionale. Commissionate dalle maggiori istituzioni musicali europee, le sue partiture, siano per orchestra o per piccoli ensemble strumentali, comprendano solisti o gruppi corali, racchiudono sempre un forte nucleo teatrale, una rappresentazione della vita, delle sue passioni, dei suoi paradossi, della sua sconcertante bellezza.