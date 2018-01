Domenica 14 Gennaio 2018 alle ore 16.30 al Teatro Educatorio della Provvidenza in Corso Govone 16, all’Interno dell’Isola Pedonale della Crocetta a TORINO, per la Quattordicesima Stagione di Teatro di Figura Le Figure dell’Inverno”, la compagnia TEATRINO DELL’ES di Villanova di Castenaso (BO) presenta lo spettacolo “Un mare di storie”

Spettacolo con burattini e pupazzi di grandi dimensioni. Scritto e diretto da Vittorio Zanella. Con Rita Pasqualini e Vittorio Zanella

Dai 3 anni in poi. Per tutti.

Spettacolo didattico sul tema del mare e dell'ecologia. Alcune storie s'intrecciano tra loro. La principale è quella del naufrago Bartolomeo, che viene raccontata dai delfini Jimmy e Tommy, due fratelli mattacchioni. Bartolomeo, libraio sognatore, parte per l'isola delle banane in cerca delle sirene, avendone letto storie meravigliose sui suoi libri. S'innamora della sirena Angelica, e durante un lungo sonno ristoratore sogna che una bambina di nome Lilia è imprigionata nella grotta verde dalla Piovra Nera e dal Gambero Guerriero. Giacomo il pescatore con l'aiuto del Pesciolino d'Argento riuscirà a liberarla. Nell'intreccio delle narrazioni troveremo anche la Foca Giovannona infermiera, Morena la Balena con una brutta tosse causata dall'aver ingoiato sacchetti, bottiglie di plastica e altra spazzatura gettata in mare da persone incivili. La baracca è un grande mare nel quale si muovono pesci "fantastici" e personaggi marini (pesce spada, pesce sega, ippocampo, aguglie, gamberi, polipi, castagnole...). Il linguaggio è molto semplice adatto ad un pubblico di piccoli e piccolissimi, le scenografie coloratissime, i pupazzi e i burattini di grandi dimensioni.

BIGLIETTI

Il costo del biglietto è di soli 5,00 euro per tutti. Biglietto gratuito ad un nonno o nonna che accompagnerà a teatro almeno un nipotino pagante (non è cumulabile per lo stesso nucleo familiare, nel senso che se due nonni accompagnano uno o più nipotini ha diritto al biglietto omaggio solo un nonno). Ingresso gratuito anche all’accompagnatore del diversamente abile pagante e per i bambini sotto i 3 anni.

Per informazioni via e-mail: info@labottegateatrale.it

Per informazioni e prenotazioni telefoniche:

Cell. Giuseppe 347.76.27.706 – Cell. Salvo 346.35.24.547

Per prenotazioni via e-mail. prenotazioni@labottegateatrale.it