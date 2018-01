Impossibili da definire (disco trash, kraut, country, punk, no wave) i Blind Butcher sono un incredibile duo svizzero che esce sull’etichetta culto Voodoo Rhythm. Si sono formati nel 2010 e hanno fatto uscire il primo album nel 2013, prodotto da Steve Albini presso gli Electrical Audio Studio a Chicago e da lì non si sono più fermati, attraverso tour lunghissimi. Nel loro nuovo album “Alawalawa” cantano in inglese, tedesco e gibberish. In questo disco si potranno trovare influenze che vanno dai Devo al kraut rock tedesco di legggende come i Can.



Martedì 16 gennaio 2018

BLAH BLAH

Via Po 21 Torino

telefono: 392.704524

ore 22 euro 5