600 secondi al massimo per mettere in scena una storia, accendere una riflessione o strapparvi una risata: è questa la sfida dei CORTI TEATRALI per l’evento speciale di Palco Oscenico al Blah Blah.





Ecco il programma dei nostri CORTI DA MORIRE:



*LA MORTE VENNE E NON AVEVA OCCHI MANCO PER PIANGERE*

Testo di Adriano Marenco

Di e con Nathalie Bernardi e Davide Capostagno

Due personaggi, Morte e Becchino, officiano un funerale deserto. Il cadavere è quello di un attore. In un rituale che celebra il "rigor mortis" della cultura, i cui rappresentanti sono ridotti alla fame in nome della fama, si analizzano con spietato cinismo i luoghi comuni che trasformano il teatro nella parodia di se stesso. Senza sconti per nessuno, nemmeno per i protagonisti. Attori nella loro stessa farsa.



*LA DANZA MACABRA DELLE DONNE. VARIAZIONI SUL TESCHIO*

Di e con Francesca Puopolo

Liberamente ispirato all'opera del poeta del Quattrocento Martial d'Auvergne, che riprende il tema di origine medievale della danza dei vivi con i propri cadaveri, questo studio per la scena sottolinea come la volontà di controllo delle società patriarcali sulle donne e, in generale, su coloro che tentavano di ribellarsi all’ordine costituito, sia ancora tristemente attuale.



*SPIRITUAL HOOLIGAN*

Di e con Davide Capostagno

Vita, morte e miracoli di un reietto aristocratico, un paria snob, un teppista filosofo che oscillando dal ridicolo al sublime narra il suo viaggio esistenziale, tra vittorie, sconfitte e scoperte inaspettate.



…e altri intermezzi, ancor più corti dei corti!



Per assistere allo spettacolo NON è previsto alcun ticket. Per sostenere la cultura, le arti e il “teatro fuori dai teatri” vi basterà partecipare pagando (e gustando!) un ottimo drink del Blah Blah. Inoltre, se lo vorrete, potrete lasciare un’offerta libera per gli artisti: è Up-To-You!







domenica 14 gennaio 2018 ore 21:00

BLAH BLAH

via Po 21, 10124 Torino