JAM SESSION INDAFUNK

live

domenica 14 gennaio 2018

Jazz Club Torino

Via S.Francesco Da Paola ang. Via Giolitti (Piazzale Valdo Fusi) Torino

011.88.29.39

Una volta al mese, in compagnia di AfrobeaTorino, che supporta, promuove e realizza progetti legati alla musica nera.

Indafunk è una JAM SESSION PER BALLARE. E dicendo BALLARE intendiamo SCATENARSI sino a notte fonda a ritmo delle sonorità afrobeat, funk, soul, r&b e acid jazz più groovose che tu possa trovare in città per ricreare le atmosfere delle funky jam afroamericane dove i musicisti che si alternano sul palco suonano e il pubblico balla in completa sintonia e senza nessun distacco.