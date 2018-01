Pausa Caffe' in concerto

Mercoledi 17 gennaio 2018

Il Maglio

via Andreis 18/16 Torino

Info. 346 70 73 210

ore 22 gratuito

Rassegna Inediti del Maglio

I Pausa Caffè nascono per opera di Luca Scomparin (voce), Christopher Siddi (pianoforte e tastiere), Lorenzo Manzoni (batteria) e Luca Abbrancati (basso). Sin da subito cercano di mettere in musica le parole di Luca, e iniziano a costruire i primi brani. I loro testi sono chiacchiere da “pausa caffè”, voli pindarici che spaziano da profondi viaggi introspettivi a temi d'attualità fino alla classica delusione d’amore, che, diciamocelo, è dietro l’angolo per tutti. A gennaio anche Niccolò Vianello (chitarra) entra a far parte del gruppo. La band partecipa a diversi festival e contest, tra i quali spiccano il Carnevale di Ivrea, Patchanka e Sanremo Rock, che dalle selezioni di Torino li porta ad esibirsi al Palafiori di Sanremo insieme a numerosi altri artisti. A giugno 2017 entrano in studio per registrare il loro primo EP, Ballo di fine album, rilasciato il 30 settembre 2017