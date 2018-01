Roadracers è un film/TV del 1994, diretto da Robert Rodriguez, che seguì il successo ottenuto con El Mariachi, suonatore di chitarra del 1992. Il film venne mandato in onda su Showtime Network come parte di una loro serie sui ragazzi ribelli: i film presenti in questa serie prendevano i titoli dei film di serie B degli anni cinquanta e li applicavano a film contemporanei con attori che diventeranno famosi nel corso degli anni novanta (inclusi i talenti di Alicia Silverstone e Shannen Doherty entrambi diretti prima da registi prossimi alla fama come Robert Rodriguez e poi consacrati da registi come William Friedkin, Joe Dante e Ralph Bakshi). La serie venne prodotta dal figlio e dalla figlia di Samuel Z. Arkoff, il cofondatore e produttore della AIP.

Il film narra di un ribelle chiamato Dude (David Arquette) che sogna di lasciare la sua piccola e noiosa cittadina e di divenire una star rockabilly, ma finisce invischiato in un guaio con lo sceriffo locale della città (William Sadler) e suo figlio (Jason Wiles). Salma Hayek interpreta la fidanzata di Dude.



