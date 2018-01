OFTEN special guest CHIAMU

dj setGiovedi 18 gennaio 2018

Vogue Club

Via Andrea Doria 9 . Torino

start 23:30 - Info: 3935484891

il Giovedì dedicato alla black music

Often, la serata nata la scorsa stagione e ora punto di riferimento per chi cerca il massimo della “freschezza” musicale, ospiterà in questa serata un dj da Milano tra i più in “ etta” del momento. Chiamu, al secolo Francesco Chiamulera, ideatore della serata We Riddim, in scena prima al Tom e ora all'Apollo, che propone un mix di Dancehall, Afro, R&B. Dal 2011 al 2016 è stato anche una delle anime del Weird Club.