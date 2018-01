No Way Out in concerto

Il Magazzino di Gilgamesh

Piazza Moncenisio 13/b, Torino

Info. 340 988 3436

ore 22 Ingresso Gratuito

1° Consumazione Maggiorata 3.00 euro

Rhythm & Blues, Dance '70 '80

Una cover band di 12 elementi, spettacolare solo a vedersi, composta da una sezione fiati di 5 elementi (una piccola big band), un trio di voci perfettamente integrate e una sezione ritmica che rappresenta il nucleo storico e consolidato del gruppo.

La band nasce nel 1991 e, dopo numerose variazioni dell’organico, si orienta verso il genere attuale, ma è soprattutto negli ultimi anni, grazie all’apporto fornito da una sezione fiati completa e al prezioso lavoro di perfezionamento delle voci, che offre uno spettacolo dirompente e coinvolgente.