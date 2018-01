The Big Club si tinge dei colori brillanti della bandiera giamaicana per la quinta edizione di Torino Dancehall Movement, l'unico evento a Torino interamente dedicato al fenomeno della dancehall con workshops, battles, contest coreografici e un party finale, a cura di Vittoria Paccotti e Kaya Sound. La prima giornata vedrà ballerini provenienti da tutta Europa scontrarsi in suggestive sfide di ballo, sia individuali che in coppia, e mostrare il loro talento coreografico nel Contest "Dance Your Tale". A giudicarli saranno alcuni dei nomi più rappresentativi per la scena dancehall internazionale : Sahar Taklimi e DHQ Vendela dalla Svezia, Sir Ledgen, ballerino giamaicano in arrivo direttamente da New York City e Facu Vera Ramirez dall'Argentina; gli stessi terranno gli imperdibili laboratori di Domenica 21 a partire dalle ore 12,00 (4 ore di workshop, registrazioni su todhmovement@gmail.com).

Sabato sera, in conclusione dei Contest, sarà il momento del vero e proprio party: a partire dalle ore 23:00 una line-up internazionale si susseguirà alla consolle per farvi ballare fino all'alba. Apriranno le danze i sound Kaya Sound in combinazione con Skatty Mc (Warm Up a cura di DJ Zana Man) che scalderanno la pista all'ospite d'eccellenza, una delle crew che più rappresentano la scena underground della dancehall londinese: World Boss Sound, 7 volte vincitori del Dancehall Industry Award UK.

Sabato 20 e Domenica 21 gennaio 2018 Big Club

Corso Brescia 28, Torino Infoline: 3398433351