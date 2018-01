Sabato 20 gennaio 2018, al Teatro Vittoria di via Gramsci 4 a Torino torna Short Track. 30 minuti di classica per tutti, mini concerti ripetuti tre volte nella stessa sera (alle ore 18, 19 e 20, sempre di sabato) dedicati a tutte le orecchie e a tutte le età, un progetto pensato dall’Unione Musicale per avvicinare nuovo pubblico alla musica classica eseguita dal vivo.

I concerti hanno durata di mezz’ora (15 minuti di ascolto e 15 di question time) e prevedono il contatto ravvicinato tra spettatori ed esecutori (il pubblico è seduto direttamente sul palco insieme agli artisti).

Quante volte brani di musica classica risultano facilmente riconoscibili, anche a chi non frequenta abitualmente una sala da concerto, perché sono parte integrante delle colonne sonore di celebri film?

È il caso per esempio dell’Adagio dal Trio in mi bemolle maggiore op. 100 di Schubert, melodia che fa da sfondo alle tragiche avventure di Barry Lindon nell’omonimo film drammatico del 1975 di Stanley Kubrick. Il Trio Debussy, gruppo torinese che da sempre l’Unione Musicale coinvolge in vari progetti sperimentali del Teatro Vittoria, eseguirà questo gioiello del repertorio da camera, rivelandone agli spettatori segreti e curiosità.



Ingressi, euro 5, ingressi under 12 anni, euro 1 in vendita presso la biglietteria dell’Unione Musicale, online su www.unionemusicale.it e, il giorno del concerto, presso il Teatro Vittoria a partire dalle ore 17.30.

