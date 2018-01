Divina in concerto

Sabato 20 Gennaio 2018 Mc Ryan's risto pub & music live

viale Europa, 60 Moncalieri (TO)

info 0116467614/3407875963 /3488685377

Pure Show Dance Band

I Divina portano sui palchi di mezza Italia uno spettacolo assolutamente coinvolgente, adrenalinico, in cui le coreografie ed i costumi fanno da contorno ad una elettrizzante scaletta di incredibili hit.

La loro storia nasce nel 1997, anno in cui il membro fondatore,"Doc", riunisce un gruppo di amici per condividere la passione per la musica, in specialmodo per le hit seventeen, in cui pallettes, lustrini e discomusic erano incontrastate icone. Con l'avvento del nuovo millennio, nascono le prime sceneggiature da palco,le prime idee dei costumi scenici e prende forma una scaletta che si orienta anche verso la gloriosa stagione musicale degli anni 80.