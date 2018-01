Accademia di musica di Pinerolo

EROISMO AL PIANOFORTE

martedì 23 gennaio 2018 - Accademia di musica

h 20:30 guida all’ascolto - h 21 concerto

Alexei Melnikov, pianoforte

Ludwig van Beethoven 32 Variazioni in do minore, WoO 80

Sonata in fa minore op. 57 Appassionata

Franz Liszt, Sonata in si minore

Un programma eroico quello che il giovane pianista Alexei Melnikov propone stasera. Sotto le sue dita si rincorreranno le note di due compositori centrali per lo sviluppo e la fortuna del pianoforte: Beethoven e Liszt. Un programma eroico, si diceva, negli intenti e nella storia. L’Appassionata, nome con cui è nota la sonata op. 57 di Beethoven, appartiene al periodo centrale della produzione beethoveniana e ne è l’esempio più rappresentativo, almeno al pianoforte. Questa sonata, la preferita dal Maestro stesso fino alla Hammerklavier, ha da sempre riscosso grande successo per la grande portata e l’irruenza che contraddistingue il primo e il terzo movimento. Ad anticipare questa grande sonata, saranno le 32 variazioni in do minore, composte da Beethoven sempre negli anni dell’Appassionata e della Sinfonia Eroica. Sono state banco di prova e cavallo di battaglia di molti dei pianisti del passato per le doti virtuosistiche richieste; probabilmente anche del più grande pianista dell’ottocento, Franz Liszt. Il Paganini del pianoforte, come veniva chiamato, è il primo musicista europeo e il padre dell’odierno recital pianistico. La sua produzione è sterminata, ma contiene una sola sonata per pianoforte, la Sonata in si minore. Capolavoro dell’epoca romantica per intensità, rappresenta anche uno dei primi esempi di superamento della forma-sonata, beethovenaniamente intesa: i 4 movimenti da cui è composta, si susseguono senza soluzione di continuità e rappresentano le tappe di una narrazione musicale ispirata al mito del Faust.