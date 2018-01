Nell’ambito della rassegna teatrale per famiglie “L’Avventura Vien Viaggiando”, organizzata da Tita Giunta e Alan Mauro Vai in collaborazione con Teatro Espace, domenica 21 gennaio 2018 alle ore 16.30 al Teatro Espace di Via Mantova, 38 a Torino andrà in scena "In volo verso un'isola piena di bimbi e pirati", uno spettacolo che prevede la magica commistione tra il genere teatrale del teatro di narrazione e quello interattivo, unito ad una forte componente di animazione a tema, inserita nella drammaturgia, con la finalità di coinvolgere i bambini nella storia proposta.

Un'affascinante storia per grandi e piccini, un gioco teatrale e musicale: i bambini, guidati da due buffi personaggi voleranno verso un'Isola misteriosa, conosceranno pirati, indiani e fate, canteranno e giocheranno nel duello finale, insomma diventeranno loro i veri protagonisti della storia.

Costo:

7 euro adulti / 5 euro bambini / sconti per gruppi su prenotazione

Info e prenotazioni:

Tita Giunta

giuntatita@gmail.com

3492701625