Anche nel 2018 proseguono le visite guidate a Palazzo Dal Pozzo della Cisterna, sede della Città Metropolitana di Torino.Il primo appuntamento dell’anno è previsto per le ore 10 di sabato 20 gennaio con un’esibizione del gruppo storico “Le Vie del Tempo”. Sebbene sia nata di fatto soltanto nel 2016, l’associazione “Le Vie del Tempo” riunisce rievocatori che, da oltre vent’anni, hanno scelto di fare cultura con una modalità, la rievocazione, che in Europa e negli Stati Uniti ha raggiunto un elevato standard qualitativo e che in Italia viene sempre più tenuta in considerazione. Gli interessi culturali e divulgativi dell’associazione abbracciano un arco temporale che va dal periodo romano antico all’inizio del ‘900. “Le Vie del tempo” propone ricostruzioni storiche, tableaux vivants, attività didattiche anche nelle scuole, visite guidate e pubblicazioni a cura dei soci. Dell’associazione fanno parte storici militari, dell’architettura e della sartoria, guide turistiche ed esperti di uniformologia, che hanno scelto di raccontare e divulgare le vicende del Piemonte (e non solo) nei secoli, rivivendole in prima persona e facendole rivivere al pubblico.

Dopo l’appuntamento di gennaio, le visite guidate si svolgeranno nei sabati 17 febbraio, 17 marzo, 21 aprile, 19 maggio, 16 giugno. Inoltre il palazzo è sempre aperto ai visitatorisu prenotazione telefonica al numero 011-8612644, dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13, oppure al numero 011-8617100 il lunedì e il giovedì dalle 9,30 alle 17, il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9,30 alle 13. Per prenotare la visita si può anche inviare una e-mail all’indirizzo urp@cittametropolitana.torino.it. Le visite si effettuano con un minimo di dieci adesioni. Il complesso è anche visitabile sempre su prenotazione, dal lunedì al venerdì, per scolaresche, associazioni e gruppi di cittadini.

PER SAPERNE DI PIÙ SU PALAZZO CISTERNA, SULLA SUA STORIA, SULLE POSSIBILITA’ DI VISITA E PER AMMIRARE LE FOTO PANORAMICHE A 360°

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/urp/visita-palazzo-cisterna/storia-palazzo

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/urp/visita-palazzo-cisterna

http://www.cittametropolitana.torino.it/multimedia/virtual/palazzo_cisterna_esterni.shtml