Venerdi 19 gennaio alle ore 18.00 presso la Sala Gioco del Circolo dei lettori (Via Bogino 9) avrà luogo la presentazione del volume "SPALANCATI SPAZI - POESIE 1995-2016" antologia poetica di CLAUDIO POZZANI, edita da Passigli.

L'incontro è organizzato in collaborazione con il Premio InediTO - Colline di Torino partner del Festival Internazionale di Poesia "Parole Spalancate" di Genova.

Presenta Valerio Vigliaturo, direttore del premio

Spalancati spazi è il volume che raccoglie il meglio della produzione poetica di Claudio Pozzani, attivo da oltre 30 anni nel campo della cultura e della letteratura sia come autore che come organizzatore di eventi internazionali. Questa raccolta arriva dopo numerosi suoi libri pubblicati in oltre 10 Paesi mondiali e l'ottimo riscontro del libro-CD "La marcia dell'ombra", restato a lungo nelle classifiche di preferenza delle radio indipendenti italiane.

- Ho sempre dato la priorità alla dimensione orale e quindi alle letture dal vivo - dice Pozzani - e penso sia giusto che ora, dopo centinaia di reading in giro per il mondo, arrivi un libro antologico pubblicato da un editore importante come Passigli. E' un po' come avveniva una volta nella musica rock, dove gli artisti facevano anni di concerti prima di approdare al disco. Nel frattempo ho avuto il piacere e l'onore di essere tradotto in molte lingue e pubblicato in diversi Paesi stranieri che, spesso, hanno una maggiore sensibilità verso la poesia rispetto all'Italia. In questo libro c'è tutto me stesso, corpo e anima. e un percorso che è molto più lungo dei 20 anni presi in considerazione ed è fatto di incontri incredibili, viaggi, esperienze, avventure, spettacoli.

Nella prefazione, Roberto Mussapi scrive: Pozzani danza sulla pagina con il ritmo della sua voce da poeta blues, canta narrando, sincopando, assolutamente non rapper: è un trovatore dell’età del rock - scrive Mussapi nella prefazione - Incontenibile sulla scena, la sua poesia vive anche, in pieno, sulla pagina, la fa muovere, la fa tornare viva, frusciante. (…) Le composizioni lunghe sono per certi versi le più originali, si tratta di veri monologhi in versi, in cui la voce non è attesa per la recita, ma colei che detta e scrive le parole. (…) Mentre le poesie brevi, pur non scostandosi dalla cifra ritmico fonica dell’autore (mai una parola priva di senso, a differenza di chi, cercando la fonè, spesso dimentica parola e senso, quindi la necessità stessa da cui nasce la poesia), mostrano il mondo di Pozzani, cosmologico, ma anche liricamente vissuto.

Claudio Pozzani è nato a Genova nel 1961. Poeta, romanziere e artista, partecipa ai più importanti festival letterari a livello internazionale. Le sue poesie sono tradotte e pubblicate in oltre dieci lingue e sono comparse in importanti antologie e riviste di poesia internazionale contemporanea. Ha creato nel 1995 e dirige tuttora il Festival Internazionale di Poesia di Genova “Parole spalancate”, considerato uno degli eventi poetici più importanti in Europa. Nel 2001 ha fondato, sempre a Genova, la Stanza della Poesia, che organizza ogni anno centinaia di eventi. Sua anche l’organizzazione di diversi eventi di poesia internazionale, in Francia, Finlandia, Belgio, Giappone, Austria e Germania. Le sue pubblicazioni più recenti in Italia sono il libro-CD "La marcia dell'ombra" (CVTrecords, 2011), il saggio "L'orlo del fastidio - Appunti per una rivoluzione tascabile e infettiva" (Liberodiscrivere, 2017) e "Spalancati spazi - Poesie 1995-2016" (Passigli editore, 2017)