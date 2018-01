Sabato 20/01/2018 ore 15.00 presentazione del libro Kings Of Beard di Davide Depalo per Peruzzo Editore.



Nel corso della presentazione del libro, Paolo farà una performance in cui si potranno scoprire alcune delle sue tecniche: rasatura a mano libera della barba e bruciatine delle doppie punte dei capelli, nonché nozioni per potersi radere a mano libera e come impugnare il pennello da barba.

c/o Barber Shop di Paolo Barrasso (Via San Secondo 16 Torino)

Kings of Beard (http://www.kingsofbeard.com) è il primo romanzo fotografico che raccoglie storie di barbieri italiani raccontandole con la prospettiva di un personaggio di finzione. La barberia è un’arte antica, fatta di riti e gesti tramandati. Più che mestiere, una passione. Oggi entrare in un barber shop diventa un lusso: potersi prendere tempo per sé e farsi coccolare; lasciarsi andare in confidenze da non raccontare altrove, riassaporando il gusto della tradizione. Kings Of Beard vuole raccontare questo mondo attraverso un viaggio, raccogliendo le storie delle tante eccellenze italiane sul territorio nazionale. Un libro-documentario che narrerà l’arte della barberia attraverso le esperienze dei propri Kings.

Paolo Barrasso ha tagliato i capelli e la barba a generazioni della scena alternativa torinese, musicisti e artisti sono di casa nel suo da non molto rinnovato e completamente cambiato barber shop. Persino la televisione inglese BBC è venuta da lui a girare un episodio di un suo programma condotto da Paul Hollywood. A lui si devono tagli di capelli e stili innovativi per Torino, prima di tutti, a personaggi noti quali: Gigi Restagno (Blind Alley, Defear), Gli Statuto, Roby Ramone, Luca Abort (Blue Vomit, Nerorgasmo), Bobo dei Fratelli di Soledad, Joe Costa e Lorenzo LSP della Latin Superb Posse e uno dei primi a fare graffiti a Torino, Pennarex. Non a caso i clienti e gli addetti ai lavori che gravitavano intorno al Tuxedo e Studio 2 erano e sono suoi affezionati clienti. Proprio in questi due clubs uscirono suoi disegni dei tagli New Wave, Punk, Mod che Paolo realizzava. La tradizione del barbiere è rimasta intatta e viene portata avanti nel locale rinnovato, che negli ultimi anni è diventato riferimento non solo dei clienti trentennali, ma anche dagli appassionati dello stile inglese e della parte più elegante della musica afro-americana.

Nata nel 1968 come barberia in puro stile tradizionale italiano, fondata dal celeberrimo Gerardo, dal 1980 è diventata a conduzione familiare con l'inserimento del figlio Paolo (Barrasso). Col tempo ha saputo cogliere, sviluppare ed evolvere la pura tecnica del barbiere tutto a forbice e la rasatura col rasoio a mano libera, associandola spesso e volentieri a tagli innovativi provenienti dallo stile londinese, spaziando dal periodo Carnaby a quello della New Wave e Brit.