VENERDÌ 19 GENNAIO Ore 21 | Le mie orme verso la vita

Con Tiziana Gay

Un avvenimento improvviso. La realtà che finalmente si svela così com’è, senza più i filtri dell’abitudine e dell’ordinario. Una seconda occasione per vivere in pienezza, con consapevolezza e amore. Il desiderio irrefrenabile di dire grazie e di incontrare il mondo in modo nuovo. Perché il dono ricevuto si può diffondere e restituire. Le mie orme verso la vita (Effatà), il nuovo libro di Tiziana Gay, è ospite del Circolo dei lettori, insieme all’autrice, venerdì 19 gennaio alle ore 21. Il programma completo di gennaio è online.