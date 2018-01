venerdì 19 gennaio, prosegue FISH&CHIPS FILM FESTIVAL.

Il secondo giorno della threesome edition di FISH&CHIPS International Erotic Film Festivalsarà all'insegna dei film in competizione al Cinema Massimo: dal primo lungometraggio del Concorso Lunghialle 16.30, Marion dell'attore e regista Hervé Pierre Gustave, pluripremiata istituzione del porno mondiale; seguito dall'ANTEPRIMA ASSOLUTA di La Petite Mort del regista spagnolo Borja Segarra Bueno che – ospite del festival - incontrerà il pubblico alle 18.30 per raccontare la storia di una giovane futura sposa incastrata dall'ideale di femminilità che domina la nostra società. Alle 20.30 e alle 22.15 si prosegue con altri due lungometraggi in anteprima nazionale: Il cupo thriller Discreet di Travis Mathews, tra i più apprezzati autori del nuovo cinema gay usa, e Vem Ska Knulla Pappa? di Lasse Langstrom.

Ogni lungometraggio sarà preceduto da un Corto Fuori Concorso, tra cui GPBANIMATION2017 dell'animatore Donato Sansone, autore anche della sigla di questa nuova edizione di FISH&CHIPS, e non mancheranno anche i cortometraggi del Concorso Corti XXX con un doppio appuntamento alle 14.30 al Cinema Massimo e alle 19 al Blah Blah.

Quest'intensa seconda giornata di proiezioni culmina con l'evento speciale COCKTAIL D'AMORE animato dal dj set di Mystic Sister & Riccardo IconOut che farà da colonna sonora alla proiezione di trailer porno-erotici provenienti dalla Cineteca del Museo Nazionale del Cinema, accompagnata dai cocktail Bitter Rouge offerti dalla Compagnia dei Caraibi. Appuntamento da non perdere alle 22.30 al Cinema Massimo in sala 2. Ingresso € 5.

Anche gli appuntamenti collaterali del festival daranno occasione al pubblico di sperimentare e conoscere nuovi modi di vivere e concepire la sessualità: alle ore 17.00 al Circolo Amantes si terrà la presentazione del libro "Guida al piacere anale per lei" a cura di Valentine aka Fluida Wolf, traduttrice di questa guida completa, competente e creativa nata dal lavoro della sex expert Tristan Taormio. La presentazione sarà affiancata dal workshop "Introduzione al piacere anale" con aperitivo, aperto ad un massimo di 20 partecipanti.

Dalle 20.30 al Blah Blah si terrà invece la presentazione del progetto INTER (SECTIONAL) VIEWS in cui Francesca Puopolo, presidentessa di Arcigay Torino Ottavio Mai, dialogherà con l'autore di questo progetto Stefano Stefanini, seguito da un dibattito sull'intersezionalità con la partecipazione delle associazioni Giosef e Altera.

PROGRAMMA DI VENERDÌ 19 GENNAIO

Ore 14.30: Cinema Massimo (Via Verdi 18)

Concorso Corti XXX#3 BEAUTIFUL di AdrinehSimonian (2017, Austria, 19'), YO EXHIBICIONISTA/I EXHIBITIONIST. DRESS CODE di Jordi Soler (2016, Spagna, 30'), BREAKFAST IN BEDdi Ty Wardwell, Ethan Folk (2017, StatiUniti, 2'), TRINITY di Ms. Naughty (2017, Australia, 3'), FURNITURE PORN PROJECT di Antoine Héraly (2017, Francia/Germania, 11'), POURING PLEASURE di Erika Lust (2017, Spagna, 17')

Ora 16.30: Cinema Massimo (Via Verdi 18)

Corti Fuori Concorso PORNO ZUPPA di Rino Stefano Tagliafierro (2017, Italia, 4')

Concorso Lunghi MARION di HPG (2017, Francia, 62') ANTEPRIMA NAZIONALE

HPG, Hervé Pierre Gustave, è una vera e propria istituzione del porno: ha esordito come attore nel 1990 e, pochi anni dopo, anche come regista, ottenendo premi e riconoscimenti. Nel suo ultimo lungo, prodotto da Canal+, mette in scena i travagli sentimentali di Marion e Gus dal sapore surrealista.

Ore 17.00: Amantes (Via Principe Amedeo, 38/A)

Presentazione libro "GUIDA AL PIACERE ANALE PER LEI" e workshop "INTRODUZIONE AL PIACERE ANALE" a cura di Valentine aka Fluida Wolf. Guida al piacere anale per lei è la guida completa e competente della sex-expert di fama internazionale Tristan Taormino. Allo stesso modo il workshop vuole portare a esplorare il piacere anale andando a scardinare i falsi miti che lo circondano e fornendo consigli pratici per principianti ed esperte.

Ore 18.30: Cinema Massimo (Via Verdi 18)

Corti Fuori Concorso GPBANIMATION2017 di Donato Sansone (2017, Italia, 1')

Concorso Lunghi LA PETITE MORT di Borja Segarra Bueno (2017, Spagna, 87') ANTEPRIMA INTERNAZIONALE Ospite in sala il regista

Una giovane donna davanti allo specchio. Un vestito virginale a sottolineare il destino di futura sposa. Eppure qualcosa nel suo sguardo tradisce il fatto che non si tratti di una scelta volontaria. Come liberarci dall'ideale di femminilità che domina la nostra società e che finiamo per accettare?

Ore 19.00: Blah Blah (Via Po 21)

Concorso Corti XXX #4 WE ARE THE FUCKING WORLD di Olympe de G. (2017, Spagna, 32'), FLOWER di Matt Lambert (2017, Stati Uniti, 15'), SHE GROPED ME IN THE GROCERIES di Lidia Ravviso (2017, Regno Unito, 17'), THE BEST QUICKIE YOU'LL EVER HAVE di Jacquie Ray (2017, Stati Uniti, 5'), CRYSTAL CLEAR di Max Disgrace (2017, Regno Unito, 4')

Ore 20.30: Cinema Massimo (Via Verdi 18)

Corti Fuori Concorso NATALIE D. di Angele Beraud (2017, Francia, 5')

Concorso Lunghi DISCREET di Travis Mathews (2017, Stati Uniti, 80') ANTEPRIMA NAZIONALE

Alex conduce un'esistenza solitaria lungo le highways del Texas: vive nel suo furgone, sogna di incontrare una youtuber new age, ha rapporti con altri uomini. Un thriller cupo in cui Travis Mathews, tra i più apprezzati autori del nuovo cinema gay usa, descrive a tinte fosche l'America di oggi.

Ore 20.30: Blah Blah (Via Po 21)

Incontro e presentazione"INTERSECTIONAL VIEWS" un progetto di Stefano Stefanini. INTER (sectional) VIEWS è un progetto di documentario destinato al web, composto da una serie di interviste girate in tutto il mondo sul tema della intersezionalità, ovvero la sovrapposizione (o "intersezione") di diverse identità sociali e le relative possibili particolari discriminazioni od oppressioni, per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'idea che un approccio intersezionale e non a compartimenti stagni possa essere la soluzione giusta per parlare di diritti umani. A seguire dibattito sull'intersezionalità tenuto da Arcigay con Giosef (Sara Bertolino) e Altera (Maria Luisa Brizio).

Ore 22.15: Cinema Massimo (Via Verdi 18)

Corti Fuori Concorso DON'T CALL ME di Olympe de G. (2017, Francia,3')

Concorso Lunghi VEM SKA KNULLA PAPPA? di Lasse Långström (2017, Svezia, 65') ANTEPRIMA NAZIONALE

Può una foresta oscura e impenetrabile, divenire terreno fertile per la nascita di una nuova umanità, sessualmente libera e orgogliosamente queer? Tutto può accadere in questa favola camp, che in modo fluido e sognante, si tuffa a capofitto nell'inconscio collettivo, sovvertendo e abolendo ruoli e regole.

Ore 22.30: Cinema Massimo 2 (Via Verdi 18) Video & Dj set COCKTAIL D'AMORE Dj set di vinili bollenti a cura di MysticSister & Riccardo IconOut, trailer porno-erotici dalla Cineteca del Museo Nazionale del Cinema e cocktail offerti dallo sponsor Bitter Rouge di Compagnia dei Caraibi.