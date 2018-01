Come funzionano i perfetti e complicatissimi ingranaggi del motore che ci permettono di guidare un’automobile? Dopo la visita alla collezione del Museo per osservare da vicino le parti più nascoste delle vetture, bambini e genitori si sposteranno in laboratorio per costruire insieme un orologio da parete completamente funzionante, unico e originale, fatto di tanti materiali diversi, nel quale i volanti diventeranno quadranti e i numeri macchinine.

Prenotazione obbligatoria a museoauto@museoauto.it o al numero 011677666

Costi:

Il laboratorio avrà un costo di 7 euro a bambino e di 3 euro per i genitori. Alla quota si aggiunge il prezzo del biglietto di ingresso al Museo di 8 euro (ridotto) per gli adulti e di 2,50 euro per i bambini (gratuito per i minori di 6 anni). I possessori delle tessere Abbonamento Torino Musei pagheranno solo il contributo per l'attività.