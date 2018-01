L’8° concerto della stagione Chivasso in Musica 2017-18 si terrà Sabato 20 gennaio, alle 21, al Teatro dell’Oratorio (Via Don Dublino) e non in Duomo come precedentemente annunciato, a causa dei lavori di restauro in una delle navate laterali.

L’appuntamento musicale intitolato “Un palco all’opera” avrà quale protagonisti tre artisti torinesi: il soprano Annamaria Turicchi, il pianista Francesco Cavaliere e l’attrice Alessia Pratolongo.

Il programma prevede l’esecuzione di celebri arie d’opera e da salotto di Puccini, Verdi, Bellini e Tosti. La serata, infatti, verrà aperta nel nome di Giacomo Puccini del quale si potranno ascoltare: O mio babbino caro dall’opera Gianni Schicchi, Mi chiamano Mimì dall’opera La Bohéme, Un bel dì vedremo dall’opera Madama Butterfly e Vissi d’arte dall’opera Tosca. Quindi si passerà a Giuseppe Verdi del quale verranno eseguite: Tacea la notte placida dall’opera Il Trovatore, Addio del passato dall’opera La Traviata, Nel di della vittoria dall’opera Macbeth. Infine, sarà possibile ascoltare alcune “arie da salotto”: Malinconia Ninfa gentile di Vincenzo Bellini e, del sommo Francesco Paolo Tosti, Ideale e L’ultima canzone.

L’attrice torinese Alessia Pratolongo che ha studiato al Liceo Classico “Isaac Newton” di Chivasso sarà la voce recitante della serata, conducendo per mano il pubblico all’ascolto delle diverse composizioni i cui testi sono comunque riportati sulla brochure della stagione.

Il pianista Francesco Cavaliere eseguirà, per inframmezzare la serata, un sua composizione intitolata Reminiscenze pucciniane e un Valzer di verdiana memoria.

Protagonista principale dell’appuntamento sarà il soprano Annamaria Turicchi, figlia di musicisti che ha intrapreso gli studi musicali del Violino diplomandosi successivamente in Viola nel 1999 al Conservatorio “G. Verdi” di Torino sotto la guida del M° Enrico Massimino. Parallelamente agli studi di Viola, ha conseguito quelli di Canto sotto la guida del M° Elio Battaglia, diplomandosi nel 2002 in Canto Lirico con il massimo dei voti e, nel 2009 in Musica Vocale da Camera al suddetto Conservatorio con il M° Erik Battaglia ottenendo il massimo dei voti e la lode. Ha studiato danza classica con Cristina Moretti, è laureata al DAMS indirizzo Teatro presso l’Università di Torino.

Il concerto, inserito nel cartellone della manifestazioni del Carnevale-Carnevalone 2018, è compartecipato dal Magnifico Coro degli Abbà presieduto da Gianfranco Germani (Abbà 1970) ed è dedicato al loro patrono San Sebastiano, la cui memoria liturgica cade proprio il 20 gennaio. In particolare verrà festeggiato il nuovo Abbà Piergiacomo Verga, nel 70° anniversario della re-introduzione di questa figura (Carnevale 1948, 1° Abbà dell’era contemporanea Matteo Cena).

L’ingresso è a pagamento.

Posto unico: € 10 - Ridotto: € 5 (Soci Contatto – Under 18 – Over 65)

I biglietti saranno venduti la sera stessa del concerto nel botteghino del Teatro che sarà aperto al pubblico alle 20.15

Per ulteriori informazioni: www.chivassoinmusica.it e info@chivassoinmusica.it