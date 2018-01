Domenica 21 gennaio 2018 - ORE 21

Teatro Toselli

Via Teatro Toselli 9 – Cuneo

LE PRÉNOM

di Matthieu Delaporte e Alexandre de La Patellière

versione italiana Fausto Paradivino

con Alessia Giuliani, Alberto Giusta, Davide Lorino, Aldo Ottobrino, Gisella Szaniszlò

regia Antonio Zavatteri

TEATRO STABILE DI GENOVA

Definito da Il Giornale “uno spettacolo virale, uno di quelli da consigliare agli amici…” viene rappresentato a Parigi nel 2010, poi adattato per il cinema dai suoi stessi autori e nel 2015 riadattato da Francesca Archibugi con il titolo Il nome del figlio.

La commedia si svolge a casa di due professori dichiaratamente di sinistra. Una sera come tante altre tra cinque amici quarantenni, tutti appartenenti alla media borghesia. Oltre ai padroni di casa, il fratello di lei con la sua compagna, e l'amico single, sospettato di essere omosessuale. Quella sera, il fratello comunica alla compagnia che diventerà padre. Felicitazioni, baci e abbracci e le solite domande: sarà maschio o femmina, che nome gli metterete? Il futuro papà non ha dubbi che sarà maschio; ma lo sconcerto nasce quando egli comunica il nome che hanno deciso di mettere al figlio. Un nome che evoca imbarazzanti memorie storiche di destra.

Il dubbio è che si tratti di uno scherzo, ma la discussione degenera ben presto investendo valori e scelte personali. La conquista del piacere di abbandonare le maschere o una turbolenta occasione gratuita per sputare veleno? Tra le offese reciproche e le chiacchiere assurde, il ritratto di una generazione allo sbando, dove tutti hanno qualche segreto da nascondere o da rinfacciarsi.

VENDITA BIGLIETTI

Biglietti singoli per gli spettacoli della stagione

costi

poltronissima e palchissimo € 30, poltrona e palco € 23, balconata € 18, 1^ e 2^ galleria € 11,

ridotti (non acquistabili on-line): poltronissima e palchissimo € 27, poltrona e palco € 20, balconata € 15, 1^ e 2^ galleria € 9

modalità di acquisto

I biglietti sono acquistabili on line, alla pagina: www.comune.cuneo.gov.it/cultura/teatro.

Sono inoltre in vendita presso l’Ufficio spettacoli in via Amedeo Rossi 4, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, e, il giorno dello spettacolo a partire dalle 17, al botteghino del teatro (via teatro Toselli 9).

Presso l’Ufficio spettacoli e al botteghino del teatro è anche possibile acquistare i biglietti con 18appe Carta Docente.

Informazioni

Assessorato per la Cultura: t. 0171.444812/821 e. stagionetoselli@comune.cuneo.it

Il teatro Toselli è anche su facebook alla pagina https://www.facebook.com/teatrotosellicuneo/