Terzo appuntamento di SCHEGGE, la stagione di teatro contemporaneo di Cubo Teatro, con un capolavoro della drammaturgia rumena: TEATRO DECOMPOSTO O L?UOMO PATTUMIERA.

Lo spettacolo descrive una società frammentata, governata dal capitalismo, capace di produrre “l’uomo pattumiera”, “il mangiatore di carne” che divora tutto fino a divorare se stesso e la città intera, “il riparatore” che aggiusta le macchine che raccolgono i cadaveri, o il “maratoneta” incapace di fermare la sua corsa finché non uscirà dai confini della città, o ancora il “clochard” un impiegato che un giorno si sveglia in una città deserta. Nel suo insieme il lavoro dipinge un paese che produce solitudini inconsapevoli, i cui abitanti sono alla costante ricerca di una collocazione comoda: quella del consumo e della produzione, costante, di scarti.

Regia Girolamo Lucania

con Stefano Accomo, Jacopo Crovella, Annamaria Troisi

Habitat scenotecnico e regia video: Andrea Gagliotta

Produzione Parsec Teatro e Cubo Teatro

*Per info e prenotazioni

prenotazioni@cuboteatro 3923756053

**Matei Vișniec è un drammaturgo, poeta e giornalista rumeno naturalizzato francese.

Ha studiato storia e filosofia all'università di Bucarest, sotto il regime di Ceaușescu. Dal 1977 al 1987 scrive numerose pièces teatrali, che circolano diffusamente nell'ambiente letterario rumeno, ma di cui è vietata la messa in scena dalla censura. Nel 1987 abbandona la Romania per trasferirsi in Francia, dove chiede asilo politico. Qui comincia a scrivere in francese, lingua in cui sono scritti i suoi testi più noti, e lavora come giornalista per Radio France Internationale.

Dopo la caduta di Ceaușescu 1989, è divenuto uno degli autori più rappresentati in Romania dove, nell'ottobre del 1996, il Teatro Nazionale di Timișoara gli ha intitolato un festival. In quell'occasione, dodici compagnie hanno rappresentato sue opere. Le pièces di Vișniec sono state tradotte e messe in scena in oltre venti paesi.







SCHEGGE INforOUT2

CUBO TEATRO

8° EDIZIONE 2017-2018

20 e 21 gennaio ore 21.00

La stagione SCHEGGE si sposta momentaneamente in luoghi amici della città in attesa della fine dei lavori di ristrutturazione del Cubo Teatro!

Lo spettacolo si terrà nel sotterraneo Ferramenta del ristorante Sibiriaki, in via Bellezia 8g

www.cuboteatro.it #staycube

biglietti 10 euro - operatori 8 euro