Come già nelle precedenti edizioni del Concerto a sorpresa Gianandrea Noseda si trasformerà da Direttore d’Orchestra a cicerone e narratore per trasportare il pubblico in un viaggio costellato di personaggi, luoghi e tempi che trasformano il concerto in un caleidoscopico insieme di sensazioni.

Questa formula rende il concerto un evento interattivo: il pubblico è stimolato a non ascoltare passivamente, ad attivare la propria immaginazione sul brano musicale, cercare di riconoscerlo, e al termine dell’esecuzione rispondere ai quesiti del Maestro Noseda, dialogare e confrontarsi.

La scelta di particolari brani, legati profondamente alle altre discipline, dalla letteratura alla filosofia, risulta la carta vincente di questo interessante e curioso esperimento.







