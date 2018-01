SABATO 27 GENNAIO

Dalle ore 11.30 | Mozart Nacht und Tag X

Torna per il decimo anno la maratona musicale, coordinata da Corrado Rollin e Giorgio Grivam per il Teatro Baretti e Concertante, nata per festeggiare la nascita di Mozart. Il Circolo dei lettori è una delle sedi in cui ascoltare le indimenticabili opere del compositore salisburghese, sabato 27 gennaio dalle ore 11.30.





Ore 16 - 17.30 | La banda dei lettori | Nazisti, streghe, portinaie… e altri orrori

A cura di Merende Selvagge in occasione della Giornata della Memoria

Per ascoltare e raccontare certe storie ci vuole una dose doppia di coraggio. Quella di Lia Levi, La portinaia Apollonia (orecchio acerbo), ci porta in una città occupata dai soldati tedeschi nell’autunno del 1943. Accompagniamo insieme il piccolo Daniel a fare la fila per comprare da mangiare. E facciamo conoscenza con l’arcigna portinaia Apollonia, forse una strega, forse una salvatrice. L’appuntamento con La banda dei lettori, il laboratorio per bimbi dai 5 agli 11 anni, è sabato 27 gennaio alle ore 16 in occasione della Giornata della Memoria. A seguire, merenda a tema.

Ingresso € 8 | per bimbi 5-11 anni | prenotazione obbligatoria 0114326827 | info@circololettori.it





Ore 17.30 | Sette tesi sulla magia della radio

Con Massimo Cirri e Tiziano Bonini, giornalista

Con la sua voce inconfondibile, Massimo Cirri spazia dalla ex Jugoslavia a New York, da Bertold Brecht a Linus, dagli esperimenti di Danilo Dolci ad Alto gradimento e molto oltre per costruire un percorso che è al tempo stesso cronaca appassionata di una vita di lavoro in radio e meditazione su questo medium. Sette tesi sulla magia della radio (Bompiani) è al Circolo dei lettori sabato 27 gennaio alle ore 17.30. L’autore dialoga con il giornalista Tiziano Bonini.

Ore 21 | Hell O’Dante #2 | Inferno XIII: Pier delle Vigne, i suicidi e gli scialacquatori nel VII cerchio

Reading di e con Saulo Lucci

Quando un classico viene accostato a musiche e linguaggi diversi acquista nuove sfumature. Come succede in Hell O’Dante, messa in scena di tre Canti dell’Inferno, recitati a memoria con l’accompagnamento live di voce e chitarra in brani pop-rock.

È la negazione il tema del Canto XIII: di sé, del corpo, della condizione umana. Il personaggio che spicca nella selva dei suicidi è Pier delle Vigne, guardasigilli di Federico II di Svevia, con cui Dante si identifica per le ingiustizie subita in vita a fronte di una condotta devota e corretta. Il secondo incontro con Dante è sabato 27 gennaio alle ore 21.

DOMENICA 28 GENNAIO

Ore 9.30 - 19 | Lettura integrale di "Se questo è un uomo" | Polo del '900, via del Carmine angolo corso Valdocco

Gianni Bissaca per domenica 28 gennaio propone una lettura integrale di Se questo è un uomo di Primo Levi sotto i portici del Polo del '900. Una performance lunga un'intera giornata che può essere seguita anche per pochi minuti. A cura di Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà e il Circolo dei lettori.

Info 01120780 | museodiffusotorino.it