Sabato 27 gennaio 2018 - Ore 11.30

OPEN GARAGE

Visita guidata

In via eccezionale, sarà possibile visitare l'OPEN GARAGE del MAUTO - l’area dedicata ai lavori di manutenzione e conservazione che ospita circa 70 pezzi da collezione disposti in ordine cronologico - e assistere ai lavori di restauro in loco. Dalla Décauville 3 1/2 HP che alla velocità media di 28 km/h vinse nel 1989 la Parigi-Amsterdam-Parigi alla prima utilitaria Peugeot “Bébé” AG, dalla spider Opel 5/12 HP del 1912 alla lussuosa limousine Lancia Theta dotata dei primi servizi elettrici incorporati e carrozzeria made in Torino, si tratta di un’occasione unica per vedere “dietro le quinte” del Museo dell’Automobile.

Prenotazione obbligatoria a museoauto@museoauto.it o al numero 011677666

Costi:

La visita è compresa nel prezzo del biglietto d'ingresso. Il gruppo dovrà essere composto da un minimo di dieci persone a un massimo di venti.

Domenica 28 gennaio 2018 - Ore 15.30

CACCIA AL “TESORO DEL MAUTO”

Visita guidata per bambini e famiglie

Indovinelli, enigmi e giochi di intuito guideranno bambini e genitori attraverso le sale del Museo, mentre guide esperte narreranno storie e curiosità sulle vetture esposte permettendo ai visitatori così di avvicinarsi sempre più al Tesoro del Mauto. Sarà come ricostruire il percorso storico, dai primi veicoli a vapore fino agli ultimi capolavori del design automobilistico. Questo nuovo format di visita è il frutto della collaborazione con Espereal, CulturalWay e Giovani Strateghi.

Prenotazione obbligatoria a museoauto@museoauto.it o tel. 011.677666 oppure info@culturalway.it

Costi:

12 euro a persona, 8 euro per i ragazzi dai 6 ai 14 anni. Alla quota si aggiunge il prezzo del biglietto di ingresso al Museo di 8 euro (ridotto) per gli adulti e di 2,50 euro per i bambini (gratuito per i minori di 6 anni). I possessori delle tessere Abbonamento Torino Musei pagheranno solo il contributo per l'attività.