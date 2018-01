28 GENNAIO

SPLENDIDE ESIBIZIONI: PATTINAGGIO DI FIGURA

La bellezza delle figure sulle lame per tre spettacoli affascinanti

La pista di ghiaccio di 150 mq diventa teatro di 3 splendide esibizioni di pattinaggio di figura con magiche coreografie sulle lame accompagnate da musiche. Gli artisti faranno 3 interventi da 15 minuti negli orari 16.00 – 17.00 – 18.00.

Il termine "pattinaggio di figura" nasce proprio con le olimpiadi invernali di Torino del 2006, e sostituisce l'espressione "pattinaggio artistico". Il pattinaggio di figura è uno sport invernale individuale, di coppia e di squadra in cui gli atleti, dotati di pattini, eseguono sul ghiaccio degli esercizi composti da figure, passi, trottole e salti, su una base musicale. Fu il primo sport invernale incluso nelle Olimpiadi, nel 1908. Nel pattinaggio di figura, il pattinatore dovrebbe scivolare su un filo della lama e non su entrambi contemporaneamente, il quale è denominato come filo piatto. Durante una trottola, il pattinatore usa un punto preciso della lama, che è la parte più rotonda della lama, appena dietro la punta e vicino al centro della lama.

Una magica disciplina in cui il talento si unisce alla tecnica per raggiungere livelli artistici che generano meraviglia e bellezza.

4 FEBBRAIO

REAL TORINO HOCKEY: ESIBIZIONI DEGLI ATLETI

Alcuni componenti della squadra si esibiscono in simulazioni di gioco

Le entusiasmanti esibizioni di hockey avranno come protagonisti i giocatori della Real Torino Hockey. Con un intervento di 15 minuti ogni ora, alle 16.00,17.00 e 18.00 si potrà assistere al gioco dell'hockey con passaggi, tiri in porta e gimcane tra i coni grazie alla presenza dei giocatori della celebre squadra torinese.

11 FEBBRAIO

GRAN FINALE SUL GHIACCIO CON DUE OSPITI D'ONORE

Da "Notte sul ghiaccio" due pattinatori e uno spettacolo tra acrobazie e pupazzi

Dalle 15.00 alle 19.00 è in programma il gran finale del CRAZY WINTER con uno spettacolo di chiusura in cui si esibiranno pattinatori del panorama torinese, divertenti pupazzi sul ghiaccio e due ospiti speciali.

Direttamente dalla trasmissione televisiva "Notti sul ghiaccio", il talent show in cui concorrenti vip in coppia con pattinatori professionisti si sfidano in gare di pattinaggio sul ghiaccio, condotto su Rai 1 in prima serata da Milly Carlucci e basato sul format americano "Skating with Celebrities" in onda sulla Fox, ci saranno due bravissimi pattinatori.

45 NORD Entertainment Center

Via Fortunato Postiglione, 1, 10024 Moncalieri TO