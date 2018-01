Sabato 27 gennaio 2018 alle 21 il Teatro Alla Confraternita di Limone ospita il concerto del Quartetto Italiano di Clarinetti “Tanz, tanz Yidelekh!”.



Una serata che vuol essere unomaggio alla musica klezmer, quella tradizionale delle comunità ebraiche est-europee, magnificamente interpretata da Giovanni Lanzini, Carlo Franceschi, Maurizio Morganti e Augusto Lanzini.



Il Quartetto Italiano di Clarinetti ha all’attivo un’esperienza trentennale e tournée in vari Paesi del mondo, con un ricco repertorio che spazia dal classicismo fino alla musica contemporanea, con una particolare attenzione alla cultura etnica.



Il concerto è il primo appuntamento della rassegna musicale Accademie in Valle 2018, giunta all’undicesima edizione e promossa dall’Associazione Musicante in collaborazione con i Comuni di Chiusa di Pesio, Limone Piemonte, Mondovì e Caraglio.



L’ingresso al concerto è libero e gratuito fino a esaurimento posti.



Info: Ufficio Turistico: (0171/925281 – www.limonepiemonte.it).