Nuovo appuntamento con la 39ª stagione di Danza e Arti Integrate Il Gesto e l’Anima 2017-18, organizzata e promossa dalla Fondazione Teatro Nuovo. Martedì 06 febbraio Luciana Savignano e Emanuela Tagliavia propongono nello scenario del Teatro Erba Luminare Minus - Funambolia.

L’idea creativa dalla quale prende vita Luminare Minus è tratta da un pezzo della collezione del Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia: un frammento lunare conservato ed esposto nella Sezione Spazio del Museo. In Luminare Minus arte, contenuti scientifici e nuove tecnologie convergono per creare uno spettacolo che unisce danza, musica e videoproiezioni, nato per l’edizione 2007 del Festival Mi-To, con la partecipazione straordinaria di Luciana Savignano e gli allievi della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala. Funambolia è una coreografia che nasce grazie all’intreccio e alla combinazione drammaturgica di diversi filoni tematici. Il principale tra questi è suggerito dalla collaborazione con Luciana Savignano e un gruppo di danzatori che, insieme, danno vita a un bizzarro gruppo familiare all’interno del quale la stessa arte si tramanda di generazione in generazione, senza soluzione di continuità.

Luminare Minus – Funambolia € 22,50 (+1,5) Ridotto under 12 over 65 € 16,50 (+1,50) Ridotto abbonati Torino Spettacoli, Aiace, Touring Club, Abbonamento Musei Torino Piemonte, gruppi e scuole danza (almeno 10 persone) € 15 (+1)

Teatro Nuovo C.so M. D'Azeglio 17

www.teatronuovo.torino.it da lunedì a sabato 10-19 domenica 15-19 - È attivo il pagamento satyspay acquisto online www.ticketone.it