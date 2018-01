JAY & KAI TRIBUTE

in concerto

giovedì 1 febbraio 2018

Jazz Club Torino

Via S.Francesco Da Paola ang. Via Giolitti (Piazzale Valdo Fusi) Torino

011.88.29.39

Trombone: Luca Begonia

Trombone: Stefano Calcagno

Pianoforte: Fabio Gorlier

Contrabbasso: Alessandro Maiorino

Batteria: Alessandro Minetto

Il gruppo intende far rivivere l’entusiasmante esperienza del quintetto di J.J. Johnson e Kai Winding che per primo ha messo sistematicamente a confronto due artisti che suonavano lo stesso strumento. L’obiettivo è quello di esaltare, in modo eccitante ma non antagonistico, le risorse spesso poco conosciute del trombone e le rispettive caratteristiche dei due principali interpreti.