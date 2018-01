Un'iniziativa puramente culturale e senza finalità commerciali: domenica 4 febbraio 2018 dalle ore 18:00 alle 19:30 “La Nave dei Folli” di Chieri (Strada della Rezza, 87) si trasforma in piccolo teatro, per ospitare uno spettacolo esilarante ed unico nel suo genere: Concert Jouet, concerto semi-serio, più "semi" che "serio", per voce e violoncello.



L'ingresso è gratuito, ma - dati i posti limitati - la prenotazione è obbligatoria. Consigliato, anche per chi volesse fermarsi a cena, di riservare il tavolo con anticipo.



Per la regia di Luisella Tamietto e la consulenza scenica di Nicola Muntoni sul "palco" si esibiranno l'attrice e cantante Paola Lombardo e la violocellista Paola Torsi.



Nella loro speciale intesa artistica Lombardo e Torsi riescono a sostenere un equilibrio virtuosistico tra fisicità e surrealismo, tra comicità e teatro dell'assurdo, tra arrangiamenti chic a partire da un lirismo pop e passaggi di autentico concertismo infarciti di citazioni colte dalla storia della musica. Tutto ciò si risolve in uno spettacolo per tutti, godibile e divertentissimo anche per bambini; nondimeno si tratta d'uno spettacolo costruito su diversi livelli di comprensione, con le sue mirabolanti scatole cinesi di significati.

Info 333 621 0814