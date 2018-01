Bella Addormentata è il nuovo spettacolo con cui la Compagnia Junior Balletto di Toscana, diretta da Cristina Bozzolini, continua il suo progetto artistico con la proposta di nuove creazioni coreografiche.

In scena alla Lavanderia a Vapore di Collegno in prima regionale venerdì 2 febbraio nell’ambito della stagione Together We Dance, lo spettacolo replica anche al Teatro Il Maggiore di Verbania il 3 febbraio e al Teatro Municipale di Casale Monferrato (AL) il 4 febbraio.

La sfida della rilettura di un classico del teatro coreografico nella dimensione di una compagnia fatta di giovanissimi impone al coreografo Diego Tortelli l’obbligo di una creazione fatta su misura: la Bella Addormentata, "Il balletto dei balletti", la summa perfetta di cento anni di danza accademica, viene rivisitata raccontandola con un linguaggio coreografico che ha tutte le tensioni e le sintesi espressive della contemporaneità.

Viviamo in una società frenetica, in continuo cambiamento e con l'ossessiva ricerca della perfezione, che ci allontana sempre di più da noi stessi e dal mondo che ci circonda, dove nulla è perfetto, ma solo una costante lotta tra armonia e caos – dichiara il coreografo Diego Tortellli. Reagiamo creandoci un immaginario perfetto persino nel rapporto di amore, ed è questa la prospettiva attualizzata di questa mia versione de "La Bella Addormentata" ambientata nelle strade frenetiche di una metropoli qualsiasi, dove tutti sono sempre di corsa alla ricerca disperata di realizzare il loro sogno "perfetto".

Il protagonista di Tortelli è un giovane scrittore solitario, autore di poesie d'amore, povero ed isolato dal mondo reale, proprio a causa della sua ossessione per la perfezione; egli trova conforto solo nei suoi sogni e nella sua immaginazione, creandosi un ambiente di pura fantasia, una stanza esclusiva per incontrare Aurora, figura perfetta dell’amore, frutto del suo inconscio, cui dedica poesie totalmente idealizzate ma sempre irrisolte, irreali e fittizie. Solo la liberazione da queste ossessioni permetterà al giovane artista di colmare il suo vuoto interiore e di liberare la sua creatività.

Apre la serata nel foyer della Lavanderia alle ore 20 “La Scuola dello Spettatore” con Cristina Bozzolini, direttrice della Compagnia Junior Balletto di Toscana, e Elisa Guzzo Vaccarino, per fornire alcune chiavi di lettura prima della visione dello spettacolo.

