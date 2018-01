Si arricchiscono le collaborazioni di GruVillage con le più interessanti realtà cittadine che si occupano di intrattenimento e cultura, e, in occasione della quarta edizione di Seeyousound International Music Film Festival, la direzione della festival musicale di Le Gru ha deciso di entrare in sala! Il festival di cinema a tematica musicale è infatti ghiotta occasione per presentare, con una proiezione dedicata, una produzione realizzata nell’autunno 2017 che racconta un progetto che in pochi anni è diventato tra i più importanti festival musicali del nord Italia: un aftermovie, ovvero un vero e proprio film girato durante l’ultima edizione del GruVillage, diretto e sonorizzato da Marco Testa che mostra la costruzione e l’emozione di un appuntamento estivo capace di ospitare artisti di fama internazionale, talenti nazionali, ma soprattutto capace di appassionare un pubblico entusiasta e partecipativo. La collaborazione nata con Seeyousound è la testimonianza che GruVillage è a tutti gli effetti più di un semplice festival, ma sta diventando un incubatore intorno al mondo del live e dell’intrattenimento in generale: artisti che ne disegnano l’immagine, artisti che si esibiscono sul palco e artisti che ne raccontano attraverso immagini in movimento la genesi e le emozioni. Sabato 3 febbraio alle 18 presso il Circolo dei Lettori la storia del GruVillage sarà anche protagonista di un appassionante racconto attraverso le parole di Renato De Carli e Davide Rossi, Presidente e Direttore di Gruvillage, del vicedirettore de La Stampa Marco Zatterin, del direttore artistico di Seeyousound Juanita Apraez Murillo e del regista Marco Testa. Ci sarà anche occasione per presentare l’opera realizzata dall’artista Luca Pozzi che diventerà il fil rouge dell’immagine di GruVillage 2018, Federica Ceppa coordinerà la chiacchierata per ripercorrere e vedere la storia di un festival nato per passione, ma anche interessante occasione per analizzare le migliori strategie per la costruzione di un pubblico di riferimento. A seguire incursioni musicali di Alessandro Tubo Zangrossi, noto ciclo dj della scena sabauda. Il film verrà proiettato anche al Cinema Massimo sabato 3 febbraio alle 15,15 in sala 3. Gruvillage è il festival che supporta un festival!

