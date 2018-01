Domenica 4 febbraio alle 15,30 nel Duomo Collegiata di Santa Maria Assunta sarà celebrata la Messa solenne per l'investitura del 65° Abbà del Carnevale di Chivasso, al secolo Piergiacomo Verga. L'Eucarestia sarà presieduta dal vescovo di Ivrea, monsignor Edoardo Aldo Cerrato. I canti saranno eseguiti dal coro “La Genzianella” di Tonengo di Mazzé, diretto da Renato Giovannini. Alla consolle dell'organo “Felice Bossi” del 1843 siederà il concertista e compositore Sandro Frola.

L'evento è inserito nel cartellone della stagione “Chivasso in Musica 2017-18” patrocinata dalla Città Metropolitana di Torino ed è organizzato in collaborazione con la Pro Loco Chivasso l'Agricola, che cura tutte le iniziative carnevalesche chivassesi. Il coro “La Genzianella” di Tonengo di Mazzé è stato costituito nel 1987, attingendo i migliori elementi dalla cantoria parrocchiale del paese. L’attuale formazione conta una trentina di elementi, provenienti da vari paesi del circondario, accompagnati alla tastiera e quando è possibile all’organo a canne da Sandro Frola, di cui vengono anche eseguite alcune armonizzazioni, vocali e strumentali. Frola, diplomato in organo al Conservatorio “Ghedini” di Cuneo, è stato allievo di organo e composizione del maestro Guido Donati di Torino. Ha tenuto negli ultimi anni numerosi concerti d’organo, come solista e come accompagnatore di varie formazioni strumentali e vocali. Ha frequentato i corsi di musica antica a Magnano sotto la guida del maestro Luca Scandali. Come compositore ha al suo attivo la realizzazione delle musiche originali e degli arrangiamenti dello spettacolo “Cantarkaicos” e le musiche dello spettacolo “Alla Corte di Re Leone” dedicato ai bambini.