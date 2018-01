In occasione della mostra “Fausto Melotti. Quando la musica diventa scultura”, ospitata nelle sale del Castello di Miradolo fino al 25 febbraio 2018, la Fondazione Cosso è lieta di presentare tre visite guidate tematiche con i curatori: Francesco Poli, Paolo Repetto, Roberto Galimberti.

Tre incontri per approfondire insieme la figura di uno straordinario artista, la relazione delle sue opere con la musica e con il contesto europeo del tempo, il grande lavoro di ricerca condotto dalla Fondazione Cosso, insieme ai curatori, nel far dialogare tra loro le arti.

Venerdì 2 febbraio, ore 18.30: Paolo Repetto presenterà “Contrappunto piano: Melotti e la musica”.

La mostra vuole sottolineare i due principali aspetti della ricerca di Melotti: da una parte i temi connessi alla sua profonda ispirazione musicale, dall’altra quelli con valenze più narrative, mitiche, favolistiche. È decisiva nel Maestro l’influenza dell’arte dei suoni: “la scultura è scultura quando è anche musica”; egli ha trasformato l’antica concezione scultorea, monumentale e materica, in un gioco lievissimo di linee nello spazio e di piani trasparenti.

Venerdì 9 febbraio, ore 18.30: Francesco Poli guiderà alla scoperta di “Assonanze: Melotti e il contesto artistico europeo”.

La mostra si apre con una sezione intitolata “Assonanze” che vede dialogare le opere di Melotti con quelle di vari grandi artisti, in particolare quelli da cui è stato influenzato, e quelli di cui è stato amico: Fortunato Depero, Arturo Martini, Giorgio de Chirico, Giorgio Morandi, Paul Klee, Vassili Kandinsky, Joan Miró, Alexander Calder, Lucio Fontana, Osvaldo Licini, Atanasio Soldati, Ezio Gribaudo, Giovanni Anselmo. Un racconto coinvolgente alla scoperta dei protagonisti dell’arte del Novecento.

Venerdì 16 febbraio, ore 18.30: Roberto Galimberti proporrà “Dentro la mostra: l’occupazione armonica dello spazio”.

In questa mostra scultura, arte, musica, si sono incontrate e contaminate, nelle sale del Castello di Miradolo, dove la Fondazione Cosso, insieme al progetto artistico “Avant-dernière pensée”, ha sperimentato forme espressive nuove, con l’ausilio del digitale e delle moderne tecnologie. La visita diviene un’esperienza attraverso la scoperta dell’installazione sonora dedicata, in dialogo con le opere, del disegno di luci in movimento, attorno ad alcune sculture di Melotti, dello speciale allestimento didattico, “Da un metro in giù”.

Al termine di ogni visita guidata sarà possibile prendere parte a un aperitivo nella Caffetteria del Castello: un momento di incontro e di dialogo con gli altri visitatori e con i curatori, per scambiarsi idee e suggestioni, svelare aneddoti e curiosità.

L’aperitivo consentirà di gustare alcune delle specialità salate dell’Antica Pasticceria Castino di Pinerolo.

L’aperitivo ha un costo a parte di 12 euro a persona. La prenotazione è obbligatoria entro il giorno precedente.

Visite guidate con il curatore

2 - 9 - 16 febbraio 2018

Ore 18.30

Costo 12 euro + biglietto di ingresso in mostra.

Prenotazione obbligatoria, i posti per ogni visita sono limitati.

Informazioni e prenotazioni al n° 0121.502761 e-mail prenotazioni@fondazionecosso.it





Aperitivo in Caffetteria

2 - 9 - 16 febbraio 2018

Al termine della visita.

Costo 12 euro a persona.

Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente.

Informazioni e prenotazioni al n° 0121.502761 e-mail prenotazioni@fondazionecosso.it