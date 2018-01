Inaugura, venerdì 2 febbraio alle ore 18 presso l’ARTEeficIO di via Bligny 18/L a Torino, Passeggiata del mattino, la mostra fotografica di Anna Balbiano, promossa dall’associazione culturale di promozione sociale Soluzioni Artistiche. La mostra, aperta fino all’11 febbraio, è la seconda esposizione nell’ambito di FotoGraffiti, rassegna artistica espositiva a tematica sociale ideata da Soluzioni Artistiche negli spazi di via Bligny.

Il percorso fotografico racconta l’esperienza di Anna Balbiano attraverso decine di scatti a colori realizzati con uno smartphone e stampati in formato quadrato, stile Polaroid©/Instagram così da sottolineare il carattere istantaneo e inaspettato della bellezza. Si tratta di un progetto involontario, nato dalla semplice occasione delle camminate effettuate dall’artista per ragioni mediche, poiché, in seguito a una malattia, ha dovuto cominciare un lungo percorso riabilitativo. Nel 2012 Anna ha scoperto di avere un tumore metastatico al colon e alle ovaie condizione che ha portato a cicli di chemioterapia e a sei interventi chirurgici all’addome, un percorso segnato da numerose complicanze. Oggi, la donna continua a lottare nonostante nel frattempo sia intervenuta una grave invalidità, per tentare di recuperare forze e ottimismo, anche grazie al potere terapeutico della fotografia. La malattia le ha mostrato mondi, donandole quello che lei definisce un “sesto senso”, un nuovo sguardo, una sensibilità per la vita che le permette di comprendere il valore di ogni attimo e di ogni scoperta, cui riesce a dare una voce grazie all’obiettivo di uno smartphone, pubblicando con il titolo di “Passeggiata del mattino” sul suo profilo Facebook.

Anna Teresa Balbiano è fotografa, giornalista, redattrice e traduttrice. Nata a Torino nel 1963, ha una figlia musicista che vive in Canada. È iscritta all’Ordine dei Giornalisti dal 1996 e ha collaborato con diversi editori, da Mondadori a Domus, da EDT-Lonely Planet alla Rivista della Montagna e Alp. Attualmente collabora con la testata TorinoStoria.

Dal 2012 è stata costretta a diminuire un poco alla volta il carico di lavoro, a causa della malattia e delle difficoltà di movimento. Osservatrice e curiosa dalla nascita, in passato amante di escursionismo, alpinismo, subacquea, scialpinismo, speleologia e molto altro, è oggi diventata attenta ed entusiasta nei confronti di ogni minimo particolare del mondo che la circonda. Sta scrivendo un libro, ovviamente fotografico, per far conoscere questa storia.

Soluzioni Artistiche nasce come collettivo di professionisti attivi da quasi vent’anni nel settore audio/video e in ambito di comunicazione che collaborano allo scopo di promuovere socialità e partecipazione e realizzando attività con intenti sociali, ricreativi e sportivi. Obiettivi dell’associazione sono: sviluppo, divulgazione, insegnamento e produzioni delle arti, canalizzati nelle due diverse direzioni di didattica, formazione e divulgazione e di organizzazione e gestione di eventi aggregativi di massa di stampo musicale e teatrale.

l’ARTeficIO – Showroom & Art factory, Via Bligny, 18/L – Torino

Venerdì 2: 18-23

Sabato 3: 10.30-13 / 15-22

Domenica 4: 10.30-13 / 15-20

Da lunedì 5 a venerdì 9: 10.30 - 19

Sabato 10: 10.30-13 / 15-22

Domenica 11: 10.30-13 / 15-20

Ingresso gratuito con tessera AICS

Tel. 339.61.70.644 – www.larteficioshowroom.com