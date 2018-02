Dopo il successo del Festival Alfredo Casella, che nel 2016 si è aggiudicato il Premio Abbiati dell’Associazione Nazionale dei Critici Musicali per l’originalità del progetto, e del Festival Antonio Vivaldi l’anno scorso, il 2018 è l’anno di Richard Strauss. Al compositore tedesco più in vista e di successo nella prima metà del Novecento viene dunque dedicato il terzo festival monografico, interdisciplinare e collegiale realizzato a Torino: interdisciplinare perché nei 33 appuntamenti che lo costituiscono sono coinvolte più forme artistiche; collegiale perché tutto il programma è frutto di una vasta sinergia che coinvolge circa trenta istituzioni culturali.

Richard Strauss (1864-1949) ebbe un forte legame con l’Italia e la sua cultura, come testimonia la mostra documentaria allestita per l’occasione e che significativamente inaugura il Festival. E tra i moltissimi luoghi che frequentò, Torino può vantare diverse presenze del compositore in veste di direttore d’orchestra e soprattutto le prime italiane di due opere: Salome – sino ad allora mai rappresentata fuori dei Paesi di lingua tedesca, con il debutto dell’autore sul podio di un teatro italiano – e Ariadne auf Naxos. Tratta da Wilde e causa di notevoli scandali, la Salome consacrò Strauss come compositore per il teatro e in questo programma, oltre a essere messa in scena, è al centro di alcuni incontri, un convegno internazionale, tre pellicole cinematografiche basate sul medesimo soggetto e un nuovo spettacolo di prosa. Altre opere si possono ammirare in video, e non mancano omaggi a quel repertorio barocco francese che è stato oggetto di gustose trascrizioni da parte di Strauss.

Nell’arco di tre settimane si potranno ascoltare dal vivo, insieme all’opera citata, oltre 50 composizioni tra musica sinfonica, da camera, vocale e corale: un panorama capace di restituire un ampio ventaglio temporale e stilistico della produzione di Strauss, debitrice al mondo musicale tedesco e capace al contempo di aprirsi alle esperienze europee del Novecento.







Venerdì 2 Febbraio 2018 ore 17.30

Biblioteca Nazionale Universitaria - Auditorium Vivaldi

mostra

Richard Strauss e l’Italia

Mostra documentaria a cura di Giangiorgio Satragni

Intervengono:

Gastón Fournier-Facio direttore artistico Teatro Regio

Constantin Strauss Richard-Strauss-Archiv

Jürgen May curatore scientifico Richard-Strauss-Institut

Giangiorgio Satragni curatore della mostra

Il rapporto con l’Italia, nell’arte come nella vita privata, attraversò l’intera vita di Strauss in maniera costante e interessò più ambiti: i viaggi di piacere e di lavoro, le relazioni con il mondo culturale e politico del nostro Paese, le fonti d’ispirazione e i riferimenti a musiche e figure italiane nelle sue opere. Con oltre 150 fra documenti e oggetti d’epoca, per la maggior parte provenienti dall’archivio della famiglia Strauss ed esposti per la prima volta, la mostra indaga tutto ciò, gettando luce anche su aspetti poco noti.

Ingresso libero, mostra aperta fino al 17 marzo 2018

Orari: dal lunedì al venerdì ore 10-18; sabato ore 10-13;

durante i concerti del festival (8, 13 e 18 febbraio)







Domenica 4 Febbraio 2018 ore 17

Teatro Vittoria

concerto

Il giardino d’inverno

Giampaolo Pretto direttore

Enrico Dindo violoncello

Orchestra Filarmonica di Torino

Richard Strauss

Romanza in fa maggiore per violoncello e orchestra TrV 118

Dmitrij Šostakoviš

Concerto n. 1 in mi bemolle maggiore per violoncello e orchestra op. 107



Pëtr Il’iš Cajkovskij

Sinfonia n. 1 in sol minore op. 13 (Sogni d’inverno)

Prova generale in forma di concerto

Ingressi: intero € 10; giovani nati dal 1982, UniTre e Torino+PiemonteCard € 8; studenti del Conservatorio € 3

In vendita presso la Biglietteria dell’OFT

e al Teatro Vittoria il giorno del concerto dalle 16.30







Lunedì 5 Febbraio 2018 ore 14.30

Cine Teatro Baretti

opera in video

Arabella

Proiezione dello spettacolo realizzato dalla Wiener Staatsoper (2012)

Franz Welser-Möst direttore

Sven-Eric Bechtolf regia

Presentazione a cura di Fabrizio Cicoira

A cura dell’Associazione Baretti

Ingressi: intero € 5; ridotto (over 65 e under 25) € 4







Martedì 6 Febbraio 2018 ore 21

Conservatorio “Giuseppe Verdi”

concerto

Il giardino d’inverno

Giampaolo Pretto direttore

Enrico Dindo violoncello

Orchestra Filarmonica di Torino

Biglietti esauriti







Mercoledì 7 Febbraio 2018 ore 21

Conservatorio “Giuseppe Verdi”

concerto

Après un Rêve

Sandrine Piau soprano

Susan Manoff pianoforte

A cura dell’Unione Musicale

Posti numerati € 30 in prevendita presso la Biglietteria e sul sito dell’Unione Musicale

Ingressi € 20 (under 21 € 10) in vendita al Conservatorio la sera del concerto dalle 20.30







Giovedì 8 Febbraio 2018 ore 21

Biblioteca Nazionale Universitaria - Auditorium Vivaldi

concerto

«Abissi leggeri e giardini della vita»

Federico Bisio direttore

Ensemble dell’Orchestra da Camera

“Giovanni Battista Polledro”

Richard Strauss

Serenata in mi bemolle maggiore per 13 strumenti a fiato op. 7

Suite in si bemolle maggiore per 13 strumenti a fiato op. 4

Sonatina n. 1 in fa maggiore per 16 strumenti a fiato

“Aus der Werkstatt eines Invaliden” TrV 288

A cura dell’Orchestra da Camera

“Giovanni Battista Polledro”

In collaborazione con Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino e Associazione ABNUT

Ingresso libero

Sabato 10 Febbraio 2018 ore 21

Palazzo Barolo

concerto

Richard Strauss

incontra François Couperin

Andrea Banaudi e Maurizio Fornero clavicembali

Riccardo Forte voce recitante



A cura di Accademia del Santo Spirito e I Musici di Santa Pelagia

Ingressi: intero € 10; ridotto € 6







Domenica 11 Febbraio 2018 ore 11

Chiesa della Gran Madre di Dio

concerto

Messa

Dario Tabbia direttore

Coro dell’Accademia Corale Stefano Tempia

Coro da camera del Conservatorio “G. Verdi”

Richard Strauss

Vier Sätze einer Messe in re maggiore per coro a cappella TrV 54

L’esecuzione delle quattro parti liturgiche avverrà nel corso del rito della messa.

A cura dell’Accademia Corale Stefano Tempia

In collaborazione con il Conservatorio “G. Verdi” di Torino

Ingresso libero







Domenica 11 Febbraio 2018 ore 17

Palazzo Barolo

concerto

Lieder

Chiara Taigi soprano

Carmelo Corrado Caruso baritono

Diego Mingolla e Anna Barbero pianoforte

Richard Strauss

Lotosblätter op. 19 nn. 1-6

Ruhe meine Seele op. 27 n. 1

Cäcilie op. 27 n. 2

Ständchen op. 17 n. 2

Befreit op. 39 n. 4

Vier letzte Lieder TrV 296: Frühling - September -

Beim Schlafengehen - Im Abendrot

A cura dell’Associazione Concertante - Progetto Arte&Musica

In collaborazione con il Circolo degli Artisti

Ingresso libero







Domenica 11 Febbraio 2018 ore 20.30

Auditorium Rai Arturo Toscanini

Concerto di Carnevale

John Axelrod direttore

Aleksey Igudesman violino

Hyung-Ki-Joo pianoforte

Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai

Richard Strauss

Till Eulenspiegels lustige Streiche

poema sinfonico op. 28

Big Nightmare Music

con Igudesman & Joo

Pëtr Il’ic Cajkovskij

Valzer dei fiori da Lo schiaccianoci

Jacques Offenbach

Ouverture e Can Can da Orphée aux Enfers

A cura dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai

Ingressi: da € 30 a € 9 (under 35)







Lunedì 12 Febbraio 2018 ore 14.30

Cine Teatro Baretti

opera in video

Die Liebe der Danae

Proiezione dello spettacolo realizzato dalla Deutsche Oper Berlin (2011)

Andrew Litton direttore, Kirsten Harms regia

Presentazione a cura di Giangiorgio Satragni

A cura dell’Associazione Baretti

Ingressi: intero € 5; ridotto (over 65 e under 25) € 4







Lunedì 12 Febbraio 2018 ore 18

Goethe-Institut Turin

incontro

Passioni per Salome

Gianandrea Noseda e Robert Carsen a colloquio con Gastón Fournier-Facio

A cura del Goethe-Institut Turin

In collaborazione con il Teatro Regio Torino

Ingresso libero









Martedì 13 Febbraio 2018 ore 17

Biblioteca Nazionale Universitaria - Auditorium Vivaldi

concerto

Quadri ad effetto

Francesca Rotondo soprano

Renato Donà violino

Arianna Di Martino violoncello

Giacomo Fuga pianoforte

A cura dell’Associazione Concertante - Progetto Arte&Musica

In collaborazione con Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino e Associazione ABNUT

Ingresso libero







Martedì 13 Febbraio 2018 ore 21

Accademia di Musica di Pinerolo

concerto

L’ultimo Strauss

Mario Brunello violoncello

Enrico Pace pianoforte

Il concerto sarà preceduto da una guida all’ascolto alle ore 20.30.

A cura dell’Accademia di Musica di Pinerolo

Ingressi: intero € 15; ridotto € 12; Card Giovani e studenti dell’Istituto Musicale Corelli € 5







Mercoledì 14 Febbraio 2018 ore 17.30

Piccolo Regio Puccini

incontro

Salome

La voce diabolica dell’innocenza

Conferenza a cura di Andrea Estero

In occasione dell’allestimento dell’opera di Strauss al Teatro Regio, dal 15 al 25 febbraio

A cura del Teatro Regio Torino

Ingresso libero









Giovedì 15 Febbraio 2018 ore 20

Teatro Regio

opera

Salome

Dramma in un atto dall’omonimo poema di Oscar Wilde nella traduzione tedesca di Hedwig Lachmann

Musica di Richard Strauss

Gianandrea Noseda direttore

Robert Carsen regia

Radu Boruzescu scene

Miruna Boruzescu costumi

Philippe Giraudeau coreografia

Manfred Voss luci

Dario Cioni sequenze video

Orchestra del Teatro Regio

Allestimento Teatro Regio

in coproduzione con il Teatro Real de Madrid

Interpreti e personaggi

Erika Sunnegårdh soprano (Salome), Robert Brubaker tenore (Erode), Doris Soffel mezzosoprano (Erodiade), Tommi Hakala baritono (Jochanaan), Enrico Casari tenore (Narraboth)

L’opera è trasmessa in diretta radiofonica su Rai-Radio3.

Repliche: domenica 18 ore 15, martedì 20 ore 20, giovedì 22 ore 20, domenica 25 ore 15

Posti a € 170 - 135 - 120 - 100 - 70 - 55

Riduzioni: under 30 (sconto 20%); over 65 (sconto 10%)









Venerdì 16 Febbraio 2018 ore 10 e ore 15

il Circolo dei lettori

convegno

Wilde, Strauss e la cultura europea

Ideazione e coordinamento scientifico di Alberto Rizzuti e Giangiorgio Satragni

ore 10 - Saluti istituzionali

Gastón Fournier-Facio (Teatro Regio)

Leopoldo Furlotti (Arianna per la musica)

ore 10.15 - Sessione I

Alberto Rizzuti moderatore

Maria Teresa Giaveri (Torino)

Tra Germania e Francia: percorsi di poesia e di musica verso «ce mot sombre, et rouge comme une grenade ouverte, Hérodiade»Guido Paduano (Pisa)

ore 15 - Sessione II

Giangiorgio Satragni moderatore

Bernard Banoun (Parigi)

Una Salomè europea. L’opera di Strauss in francese, tedesco, inglese e italiano

Claudia Heine (Monaco di Baviera)

More than triviality. The critical edition of Salome and its versions

Walter Werbeck (Greifswald)

Stage tone poem, Musikdrama or simply opera?

The genre of Salome

Bryan Gilliam (Durham, USA)

Strauss’s “crazy jewish girl”: sexuality and modernism in Salome

È prevista la traduzione in simultanea.

A cura di Università degli Studi di Torino / Dipartimento Studi Umanistici / Centro Studi sul Teatro Musicale, Arianna per la musica e Teatro Regio Torino

Ingresso libero









Venerdì 16 Febbraio 2018 ore 20.30

Conservatorio “Giuseppe Verdi”

concerto

Fanfare, canti e fiati

Gianandrea Noseda direttore

Andrea Secchi maestro del coro e direttoreOrchestra e Coro del Teatro Regio

Allievi del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino

Scuola di Corno del maestro Natalino Ricciardo

In collaborazione con il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino

Ingresso libero







Sabato 17 Febbraio 2018 ore 21

Chiesa di San Giovanni Evangelista

concerto

Intorno a Strauss

Massimo Gabba organo

A cura dell’Associazione Culturale Organalia

Ingresso libero









Domenica 18 Febbraio 2018 ore 15

Teatro Regio

opera

Salome

Dramma in un atto dall’omonimo poema di Oscar Wilde

nella traduzione tedesca di Hedwig Lachmann

Musica di Richard Strauss

Repliche: martedì 20 ore 20, giovedì 22 ore 20, domenica 25 ore 15

Posti a € 95 - 80 - 75 - 70 - 60 - 29

Riduzioni: under 30 (sconto 20%); over 65 (sconto 10%)









Domenica 18 Febbraio 2018 ore 17.30

Biblioteca Nazionale Universitaria - Auditorium Vivaldi

concerto

Les Apothéoses de Couperin

L’Astrée

Gruppo cameristico dell’Academia Montis Regalis

Giulio De Felice flauto traversiere, Francesco D’Orazio e Paola Nervi violini, Sabina Colonna viola da gamba,

Giorgio Tabacco clavicembalo e voce narrante

L’interesse di Strauss per la musica barocca francese risale alla gestazione dell’opera Ariadne auf Naxos, che venne concepita inizialmente per essere rappresentata insieme al rifacimento del Bourgeois gentilhomme di Molière. Il compositore si ispirò a musiche di Lully, insieme a Corelli omaggiato da Couperin, le cui Ombres errantes vennero trascritte da Strauss nel Divertimento per piccola orchestra op. 86.

A cura dell’Academia Montis Regalis

In collaborazione con Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino e Associazione ABNUT

Ingresso libero







Lunedì 19 Febbraio 2018 ore 14.30

Cine Teatro Baretti

opera in video

Ariadne auf Naxos

Proiezione dello spettacolo realizzato dall’Opernhaus di Zurigo (2008)

Christoph von Dohnányi direttore, Claus Guth regia

Presentazione a cura di Gastón Fournier-Facio

A cura dell’Associazione Baretti

Ingresso: intero € 5, ridotto (over 65 e under 25) € 4







Lunedì 19 Febbraio 2018 ore 21

Teatro Astra

teatro

Il borghese gentiluomo

Comédie-ballet in cinque atti di Molière

Musiche di Jean-Baptiste Lully

Traduzione e rielaborazione drammaturgica per un attore di Corrado Rollin

Massimiliano Toni direttore al cembalo

Pablo Valetti maestro concertatore

Orchestra Accademia La Chimera

Deda Cristina Colonna coordinamento registico e voce recitante

Leonardo Toni Colonna voce recitante

Impianto d’ombre a cura di Compagnia alTREtracce (Massimo Arbarello, Fabio Bellitti, Sebastiano Di Bella)

Nel 1912 Strauss compose le musiche di scena per il rifacimento del Bourgeois gentilhomme di Molière e Lully ad opera di Hugo von Hofmannsthal, che semplificò la trama e introdusse figure della commedia dell’arte.

Ore 19.30: presentazione del Marchesato Opera Festival 2018.

A cura di Marchesato Opera Festival / Comune di Saluzzo e Fondazione Scuola di Alto

Perfezionamento Musicale di Saluzzo

Ingresso libero







Martedì 20 Febbraio 2018 ore 20

Teatro Regio

opera

Salome







Mercoledì 21 Febbraio 2018 ore 17

Biblioteca Musicale “Andrea Della Corte”

concerto

Lieder e sonate

Ensemble Antidogma Musica

Linda Campanella soprano

Massimo Barrera violoncello

Ancuza Aprodu pianoforte

A cura dell’Associazione Antidogma Musica

Ingresso libero







Giovedì 22 Febbraio 2018 ore 20

Teatro Regio

opera

Salome







Venerdì 23 Febbraio 2018 ore 16

Cinema Massimo - Sala 3

cinema

Salomè

Proiezione del film Salomè (Italia, 1972 - 76’)

Regia e sceneggiatura di Carmelo Bene

Con Carmelo Bene, Lydia Mancinelli, Alfiero Vincenti, Veruschka, Donyale Luna, Franco Leo, Giovanni Davoli, Piero Vida

Musiche di Georges Bizet, Giacomo Puccini, Richard Strauss, Pëtr Il’ic Cajkovskij, Johannes Brahms, Franz Schubert

A cura del Museo Nazionale del Cinema

Ingressi: intero € 6; ridotti € 4 - 3







Venerdì 23 Febbraio 2018 ore 18

Cinema Massimo - Sala 3

cinema

Wilde Salomè

Proiezione del film Wilde Salomè (Stati Uniti, 2011 - 88’)

Versione originale sottotitolata in italiano

Regia e sceneggiatura di Al Pacino

Con Al Pacino, Jessica Chastain, Kevin Anderson

A cura del Museo Nazionale del Cinema

Ingressi: intero € 6; ridotti € 4 - 3







Venerdì 23 Febbraio 2018 ore 20.30

Cinema Massimo - Sala 3

cinema

Salome’s Last Dance

Proiezione del film L’ultima Salomè

(Salome’s Last Dance, Regno Unito 1988 - 90’)

Versione originale sottotitolata in italiano

Regia e sceneggiatura di Ken Russell

Soggetto da Oscar Wilde

Con Glenda Jackson, Stratford Johns, Nickolas Grace, Douglas Hodge, Imogen Millais-Scott

A cura del Museo Nazionale del Cinema

Ingressi: intero € 6; ridotti € 4 - 3









Sabato 24 Febbraio 2018 ore 20.30

Teatro Regio

concerto

Omaggio all’Italia e alla Spagna

Gianandrea Noseda direttore

Orchestra del Teatro Regio

Richard Strauss

Don Quixote, variazioni fantastiche su un tema di carattere cavalleresco op. 35

Aus Italien, fantasia sinfonica op. 16

A cura del Teatro Regio Torino

Con il sostegno di Lavazza

Posti a € 29 - 25 - 22

Riduzioni: over 65 e abbonati Stagione d’Opera € 25 - 23 - 20; under 18: € 10









Domenica 25 Febbraio 2018 ore 11

Auditorium Arturo Toscanini Rai

concerto

Capriccio per sei

Sestetto d’Archi dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai

Alessandro Milani violino

Roberto Ranfaldi violino

Luca Ranieri viola

Ula Ulijona viola

Massimo Macrì violoncello

Pierpaolo Toso violoncello

Richard Strauss

Sestetto per archi da Capriccio op. 85, conversazione per musica in un atto

Johannes Brahms

Sestetto per archi n. 2 op. 36

A cura dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai

Ingresso € 5







Domenica 25 Febbraio 2018 ore 15

Teatro Regio

opera

Salome







Domenica 25 Febbraio 2018 ore 21

Teatro Vittoria

prosa

Luna rossa

Letture scelte intorno a Salomè, da Oscar Wilde a Richard Strauss

Alessandra Morra e Luca Scarlini storytellers

Peppe Servillo letture

Manuel Zigante direzione musicale

Archi Verdi

Allievi del Conservatorio “G. Verdi” di Torino

Classi di Quartetto dei maestri Manuel Zigante e Claudia Ravetto

Sawa Kuninobu, Valerio Quaranta, Ruggero Mastrolorenzi violini, Anna Castellani viola, Ada Guarneri, Davide Maffolini violoncelli,

Nicolò Ballista contrabbasso

Con la partecipazione di Massimo Pitzianti fisarmonica

A cura di InPoetica - Festival trasversale delle arti

In collaborazione con Conservatorio “G. Verdi” di Torino, Unione Musicale e Teatro Regio Torino

Ingresso libero







http://www.comune.torino.it/festivalstrauss/